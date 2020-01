Una rilassante passeggiata nel centro storico di Napoli tra palazzi civici e aneddoti da raccontare. Posti dove tutti siamo tutti passati decine di volte ma senza sbirciare abbastanza per viverne la sorpresa dei cortili e dei portoni. Entrando si possono scoprire meraviglie e ascoltare simpatici aneddoti di personaggi famosi che hanno adorato la città.

Piazza Bellini, via San Sebastiano, Via Benedetto Croce, Piazza San Domenico, Piazzetta Nilo, San Biagio dei librai, San Gregorio Armeno, Via dei Tribunali, e alla fine un caffè tutti insieme ☕

Quota di partecipazione 10 euro.

Come sempre per tutti i nostri eventi la prenotazione è obbligatoria. Info e prenotazione obbligatoria ☕ [email protected] o 3936098130 anche whatsapp lasciando nome e recapito telefonico.

L’evento sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti.