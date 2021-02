Sono tanti i rifiuti che ogni giorno dobbiamo buttare e dobbiamo sempre stare attenti quando facciamo la raccolta differenziata. Dove buttare i cosmetici è una domanda che le donne, ma anche gli uomini devono farsi per differenziare nel modo corretto tutti gli oggetti e i prodotti di uso quotidiani che finiscono e non ci servono più.

L’importanza della differenziata

Iniziamo con gli spray che probabilmente sono il prodotto più difficile da differenziare, tra i cosmetici e i prodotti di bellezza. Una volta finiti, i prodotti che non hanno segnato sulla confezione simboli relativi ai rifiuti pericolosi vanno tranquillamente nella differenziata dell’alluminio. Il tappo che di solito è di plastica, andrà nella plastica.

Discorso diverso per i deodoranti roll-on che hanno due o tre parti e devono essere separati e differenziati: tappo, roll-on e resto del contenitore. I primi due vanno quasi sempre nella plastica, il contenitore invece alle volte è in vetro e quindi in questi casi andrà nel vetro.

Shampoo e saponi liquidi

Più semplice differenziare shampoo, bagnoschiuma e tutti i detergenti che al 99% saranno sempre e solo di plastica. Se possibile è meglio sciacquare bene tutte le confezioni e pulirle.

Creme per il viso

Discorso simile da fare per le creme per il viso, ai dedoranti roll-on con il corpo in vetro. Anche qui, la maggior parte delle volte andrà tutto nella plastica, ma quando il contenitore è di vetro bisogna dividere le diverse parti: tappo va nella plastica e vasetto nel vetro.

Make up

Ogni donna ha molti prodotti per il trucco: phard, rossetti, cipria, matite per gli occhi. Sono tutti materiali composti da molti materiali diversi e quindi non si differenziano. Vanno tutti nella raccolta indifferenziata.

Solo lo smalto può andare nel vetro, se però pulito bene e senza residui di alcun tipo all’interno.

I Profumi

Un bel lavoro di differenziata dovrà essere fatto anche per smaltire correttamente i profumi, che spesso hanno: una pellicola di plastica sottile che avvolge la scatola che va nell’indifferenziato, la scatola quasi sempre di carta, va nella carta, mentre il profumo che è quasi sempre in confezioni belle di vetro, andrà nel vetro.

Quando siete in bagno e finite uno qualsiasi di questi prodotti, quindi, pensateci bene a come differenziarli nel modo corretto!