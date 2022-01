La caldaia Daikin, a condensazione o ibrida, è interamente progettata e realizzata dall’omonimo gruppo ed è un vero concentrato di efficienza e tecnologia.

Sul sito customsales.it/offerte-caldaie-daikin gli installatori confermano Daikin fra le migliori caldaie attualmente installabili, con un’efficienza di riscaldamento del 108% ed un’ottima resa anche nella produzione di acqua calda sanitaria.

Naturalmente il prezzo della caldaia è importante, costa infatti intorno ai 2000€ con montaggio incluso, ma è bene considerare che con le detrazioni fiscali, prorogate sino al 2024, e con il risparmio netto sui consumi, sino al 30% in meno in bolletta, è decisamente un investimento ammortizzabile.

Inoltre, affidarsi ad una marca di caldaie molto conosciuta, come Daikin, consente di poter contare sempre su un’ampia disponibilità di ricambi, la capillarità dei centri d’assistenza sul territorio e, più in generale, avere la garanzia di aver acquistato prodotto ben conosciuto e collaudato.

Caldaia a condensazione: vantaggi e detrazioni



Con l’obbligo di non produrre più caldaie tradizionali, tranne quelle a camera aperta in deroga, i produttori di caldaie si sono dovuti adeguare e specializzarsi nel segmento di mercato a condensazione.

Le caldaie a condensazione sono decisamente più performanti e ampiamente sostenute nei bonus dedicati all’efficienza energetica perché sfruttano al massimo il potere calorifero dei carburanti e riescono anche a ottenere un plus d’energia durante il processo di condensazione.

Tali caldaie limitano al massimo gli sprechi e la dispersione di calore e trasformano anche i gas combusti dapprima in condensa e quindi in energia stessa.

Questo plus di energia termica viene infatti convogliato all’interno di uno scambiatore primario ed utilizzato, ad esempio, per scaldare l’acqua sanitaria, senza gravare sulla bolletta.

Tutti questi innumerevoli vantaggi, hanno fatto sì che le caldaie a condensazione fossero idonee per ottenere gli incentivi fiscali, come Bonus Casa 50% ed Ecobonus 65%:

la detrazione al 50% è disponibile per l’installazione della sola caldaia a condensazione;

la detrazione al 65% è ottenibile per l’installazione di caldaia a condensazione, almeno in classe A, e la contemporanea installazione di un sistema evoluto di termoregolazione (classe V).





Gli interventi di riqualificazione energetica, sono stati confermati anche nel 2022, con ulteriori verifiche tecniche, asseverazione delle spese e visto di conformità, per contrastare le frodi fiscali (Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) .

Caldaie Daikin a condensazione: la serie D2C



La caldaia a condensazione Daikin D2C è un generatore dalle dimensioni ridotte, dal design moderno e piacevole per essere installato a vista in casa, ma anche perfetto per l’esterno grazie al grado di protezione IPX5D.

La versione combi, dai 24 ai 35 kW, la rendono perfetta per tutte le abitazioni sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda sanitaria. La sua tecnologia avanzata, basti pensare allo scambiatore acqua-fumi ultracompatto, brevettato Daikin, o il sistema Warm-start per la produzione d’acqua calda sanitaria, si unisce alla sua interfaccia intuitiva e moderna; basti pensare al Daikin Eye che è un indicatore led multi cromatico che segnala sempre lo status della caldaia Daikin, o il controllo remoto via App Apple o Android (Daikin Heating Online Controller).

Il monitoraggio dello stato dell’impianto, dei consumi energetici e della temperatura è importante per avere sempre sotto controllo lo status della caldaia ed anche programmare eventi straordinari (vacanze, servizi cross IFTTT etc.).

Caldaia D2C: 24, 28 e 35 kW



Le caldaie a condensazione, utili per il riscaldamento domestico e dell’acqua (ACS), vanno correttamente dimensionate, in termini di potenza, per favorirne l’uso ottimale ed efficiente.

Di solito online ci sono parecchie tabelle che confrontano il numero dei componenti del nucleo familiare con i metri quadri, come la seguente:

Potenza m² Nucleo familiare 24 kW da 40 a 80 mq 3 28 kW da 80 a 120 mq 4 35 kW dai 120 mq dai 4

tuttavia è bene rivolgersi a dei tecnici professionisti che riescano a valutare anche l’isolamento dell’edificio, le caratteristiche tecniche qualitative, le nostre esigenze di comfort e di utilizzo simultaneo di acqua calda.