Val di Fiemme, terra ricca di parchi e di foreste, è il polmone verde del Trentino. Qui si sono sviluppati il “Distretto delle rinnovabili” e il “Well-being District”

Adagiata tra le Dolomiti del Trentino Patrimonio UNESCO, lungo il corso del torrente Avisio, la Val di Fiemme si distende tra i 1.200 e i 2.200 metri di quota fra due parchi naturali, quello di Paneveggio Pale di San Martino, con la sua riserva di cervi, e quello del Monte Corno con le più varie specie di volatili.

Detta anche Valle dell’Armonia, la Val di Fiemme è popolata dagli abeti rossi di risonanza prediletti un tempo dal maestro Stradivari e oggi dai liutai di tutto il mondo.

Il territorio fiemmese è un gigantesco polmone verde, dove il patrimonio boschivo amministrato dal 1.111 dalle Regole locali della Magnifica Comunità di Fiemme oggi conta 60 milioni di alberi (3.000 pro capite) capaci di catturare 2 milioni di tonnellate di CO2, come dimostra la certificazione FSC ottenuta dalla Magnifica Comunità.

Le straordinarie caratteristiche del territorio fiemmese

Dalla primavera all’autunno, Fiemme è una spa a cielo aperto in cui rigenerare corpo e mente grazie a oltre 70 esperienze guidate. Fiemme vanta uno dei musei outdoor più alti al mondo, Respirart, dove la seggiovia che permette l’accesso è stata trasformata in “seminovia”: mentre sorvolano il parco, gli ospiti sono invitati a lanciare semi della Val di Fiemme tra i più ricchi di specie floreali, un fiorume capace di arricchire i prati più poveri preservando la biodiversità.

La Val di Fiemme è un “distretto delle rinnovabili”, con tutti i Comuni impegnati a sostituire i combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili. A Cavalese, ad esempio, l’80% dell’abitato è riscaldato da biomasse provenienti dagli scarti di lavorazione del legno nella centrale di teleriscaldamento Bioenergia Fiemme. Con la segatura si produce il FiemmePellet, un combustibile a km 0 commercializzato sul territorio. Dai rami degli abeti “magnifici” si ottiene un olio essenziale utilizzato nella cosmetica e nel settore del benessere. Non solo: anche la recente realizzazione del Biolago di Predazzo rappresenta un sistema di gestione sostenibile dal punto di vista idrico e ambientale. Il Biolago viene alimentato da un pozzo sotterraneo che garantisce un ricambio continuo dell’acqua, che viene purificata grazie alla presenza di alcune piante. Il pozzo di alimentazione, inoltre, si è rivelato una possibile riserva di acqua potabile per il paese. La valle è fra le prime nella classifica dei Comuni virtuosi sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

Fiemme è anche luogo di benessere sociale con oltre 300 le associazioni attive per la valle e promotrici di attività sportive e di azioni solidali.

Lo sport ha una tradizione di valore confermata dall’assegnazione delle gare olimpiche di sci di fondo, combinata nordica e salto speciale dei prossimi Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Un distretto produttivo unico nel suo genere

La Val di Fiemme è un distretto produttivo unico nel suo genere in Italia e nell’intero arco alpino, dove il benessere diventa motore economico, con aziende di rilievo internazionale specializzate in settori differenti – sport, food, wellness abitare e musica – ma tutte legate da una visione comune che mette al centro la cura della persona e il rispetto per l’ambiente.

Hanno le loro radici in Val di Fiemme: Starpool, da oltre 45 anni realtà di riferimento nel settore del benessere psicofisico con progetti wellness firmati in tutto il mondo; La Sportiva, leader nella produzione di scarpette d’arrampicata e di scarponi per l’alta montagna che contiene al minimo l’impatto ambientale dei propri prodotti pubblicando regolarmente un bilancio di sostenibilità; Pastificio Felicetti che impasta con acqua di sorgente, essicca con aria pura delle Dolomiti, e offre una linea di pasta Monograno fra le più genuine e gustose sul mercato; Fiemme Tremila, da circa 30 anni specializzata in pavimenti e arredamenti in legno biocompatibili e 100% salubri; Ciresa di Tesero che realizza tavole armoniche per strumenti musicali e che ha dato voce a circa 160mila pianoforti al mondo creati con l’abete di risonanza di Fiemme.

Benessere psicofisico: alcuni dati dal World Wellness Weekend

Riposo e creatività

Il 62% delle persone al mondo non dorme bene (World Economic Forum 2019)

Il 30% della popolazione è affetto da insonnia (Sleep Foundation 2020)

1 bilione di persone al mondo soffre di apnea notturna (The Lancet, 2019)

La mancanza di sonno influisce su cardiopatie e infarti, sistema immunitario debole, pressione alta, depressione, diabete e obesità. Al contrario, un corretto riposo aiuta a migliorare l’attenzione e la concentrazione, ridurre il livello di stress, sviluppare la resilienza, incoraggiare la creatività.

Nutrizione e immunità

Il sovrappeso e l’obesità uccidono più del sottopeso; nel 2016 il 39% degli adulti era in sovrappeso, il 13% obeso (World Health Organization 2020). Ma l’obesità è prevenibile. Mangiare in modo sano porta a maggiore energia, migliore sistema immunitario, più salute mentale migliore e maggiore brillantezza della pelle.

Movimento e vitalità

Stare seduti è più pericoloso che fumare e uccide più persone dell’HIV (Mayo Clinic 2020).

Dal 1950 sono aumentati del 83% i lavori sedentari.

Il 25% degli adulti e oltre l’80% degli adolescenti non è sufficientemente attivo (World Health Organization 2018).

Tra il 2013 e il 2018, gli europei che non hanno praticato alcuna attività sportiva sono aumentati dal 42% al 46% (Eurobarometer 2019).

È ampiamente riconosciuto che un’attività regolare aiuta il controllo del peso, combatte le malattie, migliora l’umore e aumenta l’energia.

Mindfulness e serenità

Un miliardo di persone soffre di ansia, mentre una persona su quattro soffre di disturbi mentali.

Il 51% degli adulti che soffre di stress cronico e presenta sintomi di affaticamento. Il 74% si è sentito così stressato da essere sopraffatto o incapace di far fronte al problema.

In Europa ogni anno vengono perse 13,5 milioni di giornate lavorative a causa di disturbi legati allo stress (Global Wellness Institute, Mental Health Foundation).

Pratiche di Mindfulness riducono lo stress e l’ansia, migliorano l’attività cerebrale, abbassano la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca, aumentano l’attenzione, la concentrazione, la chiarezza e la consapevolezza.

Motivazione e solidarietà

690 milioni di persone hanno sofferto la fame nel 2019. La pandemia Covid-19 ha aggravato la situazione, in particolare la fame cronica e la povertà estrema. È fondamentale sostenersi a vicenda per progredire nello stare bene.