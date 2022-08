La sostituzione vasca con doccia è un intervento architettonico sempre più richiesto per il rinnovamento della stanza da bagno. Ciò perché questa soluzione è in grado di rendere più spazioso l’ambiente, specie se la doccia è una maxi cabina. Inoltre, grazie a questo intervento è possibile soddisfare oltre alle personali esigenze odierne, che seguono ritmi più veloci, anche quelle ambientali.

La doccia: una soluzione perfetta per il bagno moderno

Negli appartamenti di ampie dimensioni, dove non si hanno problemi di spazio, è possibile trovare sia la doccia che la vasca. Tuttavia, gli appartamenti moderni si contraddistinguono per le dimensioni ridotte in cui molto spesso è presente solo un bagno. Pertanto, nel momento in cui si ha la necessità di progettare un nuovo bagno, o semplicemente lo si vuole rinnovare, a queste condizioni, il più delle volte si decide di installare la doccia, o di richiedere la sostituzione della vasca con la doccia, uno degli interventi più frequenti nel mondo delle ristrutturazioni insieme al rinnovo dei sanitari, ecco di seguito dei consigli utili al riguardo. Questa opzione rende il bagno una stanza funzionale che presenta svariati aspetti positivi.

Sostituire una vasca da bagno con una doccia: i vantaggi

Prima di procedere con la sostituzione della vasca con doccia è necessario contattare una ditta specializzata in grado di valutare tutto ciò che serve per realizzare questo tipo di intervento. Questa è una soluzione versatile, grazie anche alla vasta gamma di modelli doccia disponibili sul mercato, (vedi per esempio sul sito Deghi dove si possono trovate tante soluzioni in pronta consegna: modelli doccia walk in, caratterizzati da una sola parete in vetro dove l’entrata resta sempre aperta, senza ante, oppure modelli doccia angolari, quadrati e rettangolari, disponibili in varie misure e altezze per essere quindi utilizzati e utili per le più svariate situazioni).

Tra le altre cose poi, la sostituzione della vasca col box doccia è un investimento vantaggioso perché consente di recuperare spazio all’interno della stanza da bagno, e allo stesso tempo fa risparmiare una consistente quantità d’acqua e magari risparmiare anche sulla bolletta.

Trasformare la vasca in doccia

Nella sostituzione della vasca con la doccia la modifica più rilevante riguarda le parti inferiori delle pareti in cui si trova la vasca, che dopo averla demolita restano senza rivestimento. Quindi, sfruttando questa condizione, durante l’intervento di riqualificazione spesso si può decidere di installare una doccia in muratura. In questo modo oltre ad utilizzare speciali pannelli di rivestimento destinati a ricoprire interamente il muro, è possibile studiare appositi spazi per riporre i prodotti per l’igiene e la cura personale.

Le possibilità sono principalmente due:

installare un’ampia cabina doccia lunga quanto la vasca;

installare in una metà dello spazio la doccia e nell’altra predisporre un vano apposito per la lavatrice o per un utile mobile porta prodotti.

I materiali della nuova doccia

I materiali utilizzati per installare una doccia al posto della vasca sono tecnici e innovativi. Il piatto doccia, per esempio, può essere realizzato in materiali sintetici o in gres porcellanato piacevoli al tatto e caratterizzati da proprietà antiscivolo, facilità di manutenzione, resistenza, e un effetto estetico in grado di dare un tocco di stile all’intero ambiente.

Applicare il box doccia sulla vasca

Un’altra soluzione molto gettonata, ma poco funzionale in termini di ottimizzazioni degli spazi è quella di applicare il box doccia sulle pareti della vasca. Un vantaggio che offre questa soluzione è quello di essere molto economica in quanto non richiede opere murarie ed è realizzabile in pochissimo tempo.