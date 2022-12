Se sentite già le renne arrivare e “All I want for Christmas is you” è ad alta rotazione nella

vostra playlist, facciamo insieme questo tutorial di riciclo creativo natalizio e quindi special

edition per riutilizzare il packaging Fresco Senso dopo aver mangiato e gustato il suo

contenuto.

La confezione che ho scelto per questo tutorial è quella quadrata con il coperchio,

realizzeremo insieme una versione della pallina di vetro con la neve dove l’involucro sarà il

packaging e dentro faremo accadere la magia.



Per fare questa speciale pallina di vetro con la neve utilizzeremo tutti elementi di

recupero, pezzi salvati ai vari cestini della raccolta differenziata che insieme troveranno

una nuova forma e una nuova vita in questo Natale 2023.



L’occorrente per la nostra rivisitazione della pallina di vetro

con la neve è:

carta sottile di quella che imballa le nuove scarpe oppure i nuovi maglioni che avete

comprato durante il black friday;

speciale di anni tre;

un angioletto oppure una figura natalizia se vi fa piacere da riutilizzare anch’essa;

nastro per chiudere i pacchetti di Natale;

carta per pacchetti di Natale e carta per pacchi, veramente due pezzetti piccolissimo,

nessuno se ne accorgerà che mancano;

Pronti? Partiamo con l’esecuzione della palla di neve di riciclo creativo.

Il contenitore lo laviamo asciughiamo e teniamo aperto nelle sue due parti. Il tappo lo

foderiamo con qualche pezzo di carta biadesiva su cui attacchiamo un pezzo di carta da

pacchi. Sarà la base su cui poggerà il nostro angioletto.



Il passo successivo è proprio un altro pezzetto di biadesivo e andiamo a posizionare al

centro l’angioletto o la figura che avete scelto per realizzare la nostra speciale pallina con

la neve di elementi di recupero e riciclo.



Nel frattempo se avete una valida assistente come la mia intrattenetela nel realizzare

tantissime palline con la carta sottile tagliata a pezzetti. Cos’è? La neve ovviamente!

Sentite che freddo!



Quando la “neve” sarà pronta, saremo quasi a lavoro ultimato.

Ora serve uno sfondo per il nostro angioletto quindi alle spalle del nostro soggetto scelto

mettiamo sempre con un po’ di adesivo o una goccia di colla un po’ di carta per incartare i

regali.



Ci siamo stiamo per vedere il risultato di questo lavoro di riciclo e recupero, abbiamo

riciclato insieme il contenitore Fresco Senso, la carta che imballava il maglione, la carta da

pacchi e quella da regalo. Voilà.



Con un nastro che può essere un filo di rafia oppure un nastro per chiudere i pacchetti di

Natale ricomponiamo il packaging Fresco Senso capovolgendolo, il tappo diventa la base e

il contenitore va a diventare la nostra speciale pallina con dentro la neve!

Se volete abbondare con i glitter come abbiamo fatto noi ci fa piacere. Che Natale sarebbe

senza glitter fino alla prossima Pasqua in giro per casa? AUGURI!