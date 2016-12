Un regalo ecologico per bambini? Ecco le idee vicine alla natura!

Manca poco ormai…Possiamo scegliere, tra tante offerte, dei regali ecologici graditi anche ai bambini? Sicuramente sì.

Vediamo una breve lista di spunti, che possano permettere ai piccoli di passare del tempo eco-friendly:

Proporre uno scambio di oggetti di seconda mano: ovviamente la pratica è adatta anche agli adulti, ma tra bambini, se si fa parte di una compagnia in cui tutti hanno figli, è sicuramente più calzante. La pratica consiste nell’incartare un oggetto che non si usa più o che non è mai stato particolarmente usato e recarsi all’incontro. Ognuno segnerà in qualche modo il proprio oggetto in modo da lasciarlo agli altri e pone il regalo in un unico cestone; i bambini , a turno, pescano a piacere. Sicuramente per loro gran parte della gioia e del divertimento sarà anche quella di scartare e indovinare.

Ogni compagnia potrà stabilire qualche paletto, per esempio di non inserire giochi di un certo tipo o di decidere il numero di pacchetti da preparare. Il momento, a meno di particolari capricci, di solito è gradevole e di grande allegria!

Regalare “pezzi di natura”: che siano zolle o alberi, o animali di specie protetta, è possibile adottare a distanza attraverso diversi servizi. Si possono adottare api, alberi di ulivo o di arancio. Il bambino riceve in dono l’adozione e poi segue, insieme ai genitori, la crescita e la cura dell’ ”adottato “, comprendendone meglio le necessità, le problematiche ed eventuali ciclicità, come nel caso delle piante. Un ottimo inizio per incuriosire bambini e ragazzi al tema della protezione delle specie e anche, ovviamente, alla cura degli altri esseri viventi da parte dell’uomo.

Regalare mattoncini da costruzioni di materiali naturali: in terracotta, legno, amido di mais. Affinché l’esperienza tattile possa abituare il bambino a riconoscere i pregi e le differenze dei materiali naturali rispetto alla più diffusa plastica. Sono commercializzati da vari marchi, tra i più noti Matto, Giomais e Oko; temperatura, fragilità, porosità…regaliamo oggetti strutturati per il gioco, ma comunque con una loro identità ecologica.

Regalare materiale per l’osservazione diretta della natura: in particolare per i bambini più grandi, si può decidere di acquistare un piccolo binocolo, una bussola, ma anche un microscopio o telescopio. Magari corredati da un classico libro da consultazione.





A volte cerchiamo idee originali per fare colpo e poi ci accorgiamo di non aver mai invitato i nostri bambini a guardare la luna o le stelle…

Uno dei regali migliori: invitare ad osservare la natura, per capirla e ovviamente, sempre, rispettarla. Leggi anche il nostro pezzo sui regali per adulti, qui…c’ è sempre un regalo ecologico ideale per i nostri cari!