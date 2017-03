Il freddo e l’inverno stanno ormai cedendo il passo alla primavera, ma prima di scomparire hanno lasciato il segno con l’ultimo colpo di coda: la bolletta del gas più cara dell’anno, quella relativa al periodo dicembre/gennaio. Se anche tu hai ricevuto questa brutta sorpresa e desideri prevenire il rincaro della bolletta per il prossimo anno, una buona soluzione potrebbe essere quella di valutare di cambiare compagnia energetica ed optare per una delle offerte gas più economiche.

Ma come orientarsi tra le numerose proposte disponibili, soprattutto ora che la liberalizzazione del mercato dell’energia ha prodotto un considerevole aumento del numero di compagnie energetiche?

Perché conviene utilizzare i comparatori online per trovare le offerte gas

Per facilitarti il compito di trovare un’offerta gas conveniente, sul web è possibile imbattersi nei cosiddetti comparatori trova-prezzi. Questi siti di comparazione permettono infatti di confrontare e richiedere preventivi di numerosi beni e servizi: dalle offerte di telefonia fissa e mobile a quelle per l’RCA, mutui e prestiti. Se invece hai intenzione di cambiare la tua fornitura energetica a questo link puoi comparare le migliori offerte gas disponibili sul mercato per il mese di marzo, valutare i diversi preventivi senza alcun impegno e scegliere quello più adatto a te.

I comparatori online permettono infatti di visualizzare un elenco delle diverse offerte gas presentate in ordine di convenienza e ti garantiscono di ridurre i tempi di ricerca fornendoti in pochi click le proposte più vantaggiose. Una volta scelto il sito di comparazione che preferisci, per richiedere i preventivi gas gratuiti non dovrai fare altro che compilare un form online inserendo le seguenti informazioni:

tipologia di fornitura richiesta (in questo caso “gas”);

tipologia di utenza (privata o azienda/P.Iva);

fornitura attuale;

comune e indirizzo di residenza del richiedente;

costo medio bolletta;

dati personali (nome e cognome, indirizzo mail e cellulare) per essere ricontattato in caso di assistenza o per l’attivazione di una tariffa.

Tutte queste informazioni permetteranno al metamotore del portale di comparazione di individuare la soluzione che più rispecchia le tue abitudini di consumo e di portafoglio.

Non è poi da sottovalutare anche l’aspetto della sicurezza: quante volte sentiamo di persone che hanno aderito ad offerte telefoniche o a proposte apparentemente convenienti di venditori porta a porta di servizi gas e luce per poi scoprire di essere rimaste vittime di truffe?

Ma quali sono le migliori offerte gas per marzo 2017, continua la lettura e scopri la proposta più conveniente per le tue esigenze.

Sorgenia, wekiwi, Edison: ecco le proposte più convenienti del momento

Se sei intenzionato a sottoscrivere una delle numerose offerte gas più convenienti di questo mese, devi sapere che Sorgenia, wekiwi e Edison sono tra le compagnie energetiche più convenienti del momento. Entriamo nel dettaglio delle promozioni per scoprirne costi e specifiche delle tariffe da loro offerte.

Edison Web Gas

Al primo posto in ordine di convenienza tra le offerte gas di marzo fa capolino Edison Web Gas proposta da Edison che ti permette di avere il prezzo bloccato per 12 mesi della materia prima. Il costo della componente energia è di 0,19 €/Smc, importo che si riferisce a una famiglia tipo con riscaldamento autonomo e un consumo energetico annuo pari a 1400 metri cubi.

La tariffa energetica è disponibile con attivazione online e ti permette di sottoscrivere il contratto via web, senza l’invio del contratto firmato. Inoltre, ti permette di ricevere la bolletta digitale e di pagare le fatture comodamente con addebito diretto su conto corrente.

Offerte gas wekiwi

In seconda postazione troviamo le offerte gas con cariche periodiche di wekiwi, un nuovo fornitore nel panorama italiano che consente di gestire via web e in autonomia la propria fornitura gas attraverso le cosiddette Cariche mensili.

Wekiwi ti permette quindi di definire in anticipo l’ammontare della spesa per la tua utenza gas attivando una carica con periodicità a scelta: quadrimestrale a 0 euro/fattura, trimestrale a 0,5 euro/fattura o bimestrale a 1 euro/fattura.

Ad esempio, richiedendo una carica di 100 euro/mese con periodo di fatturazione quadrimestrale il prezzo applicato alla componente energia è pari a 0,19 euro/Smc, a partire da un prezzo di listino di 0,49 euro/Smc e con lo Sconto Ricarica (- 0,2 euro/Smc) e lo Sconto Online (- 0,1 euro/Smc) applicati.

Le offerte wekiwi prevedono quindi il pagamento anticipato sulla fornitura per poi effettuare un conguaglio, in seguito alla lettura del contatore, sulla base dei soli consumi effettivi. Inoltre, con questo operatore potrai gestire e tenere sotto controlllo la tua fornitura gas grazie all’App wekiwi.

Next Energy di Sorgenia

Infine, non possiamo non menzionarti anche Next Energy Gas, la fornitura sottoscrivibile esclusivamente online di Sorgenia. La compagnia prevede un costo fisso per 12 mesi della materia prima pari a 0.2215 €/Smc.

In conclusione Edison, wekiwi e Sorgenia sono le compagnie energetiche che al momento ti offrono le migliori offerte gas del mese di marzo 2017.