Il barattolo della calma: realizzarlo in casa

I bambini, si sa, sono sempre pieni di energia ed entusiasmo e i loro sentimenti non hanno limiti. Dall’amore alla rabbia i piccoli dimostrano tutto al 100% e a volte c’è bisogno dell’intervento di un adulto per sedare una lite tra coetanei e per far tornare l’equilibrio. Il barattolo della calma è un espediente di stampo montessoriano che può aiutare i più piccoli a ritrovarsi.

Usarlo è davvero semplice: al momento della rabbia, o del pianto disperato o comunque dell’emozione negativa basterà scuotere il barattolo e collocarlo su di una superficie liscia all’altezza dello sguardo. Osservando il lento movimento all’interno del barattolo il piccolo potrà concentrarsi in qualcosa al di fuori della sua emozione e potrà quindi calmarsi.

In realtà è nato per i bambini ma può benissimo essere utilizzato anche da adulti per calmarsi dopo una lite o semplicemente per staccare la spina dopo una giornata particolarmente intensa e ricca di emozioni.

Realizzarlo, così come succede per molti altri materiali montessoriani, non è molto difficile e richiede l’utilizzo di pochi ingredienti. Inoltre permette di riciclare anche materiale che abbiamo già in casa dando una verve ancora più green a questo oggetto.

Ecco le istruzioni per realizzare il barattolo della calma interamente in casa.

Materiali necessari

Vasetto di vetro della dimensione che più ci aggrada

Acqua tiepida

Colla glitter colorata

Brillantini dello stesso colore della colla

Shampoo per capelli

Facoltativo:

Colorante alimentare dello stesso colore della colla glitter e dei brillantini

Pistola per colla a caldo

Procedimento per la realizzazione del barattolo della calma

Riempire per 8/10 il vasetto di vetro con l’acqua Aggiungere ⅔ cucchiai di colla glitter (ed il colorante se intendiamo usarlo) Aggiungere i brillantini e ⅔ cucchiai di shampoo Riempire del tutto il barattolo con altra acqua e mescolare accuratamente con un cucchiaio Chiudere il vasetto (se volte con la colla a caldo)

Il vostro barattolo della calma è pronto per riportare la tranquillità a casa!