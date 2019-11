Lo hanno chiamato il “cane unicorno” perché questo cucciolo ha una piccola coda che gli cresce sulla testa, fra gli occhi. Con ogni probabilità è stato abbandonato, perché i volontari di un’associazione lo hanno ritrovato insieme ad altri cani randagi. Il veterinario che lo ha visitato ha detto che questo cucciolo così particolare e adesso in attesa di adozione, ha una caratteristica molto rara e che questa codina che ha in fronte non gli arreca alcun fastidio e che quindi non c’è motivo di rimuoverla chirurgicamente.

I volontari che lo hanno salvato lo hanno chiamato “Narwhal, il piccolo magico peloso unicorno”. Il cane unicorno, il piccolo Narwal, si trova a Jackson, nel Missouri. Aspetta una famiglia in cui crescere e giocare che si prenda cura di lui.

Questa storia ci ricorda che in tutte le città ci sono cani che aspettano solo di essere adottati e di riempire le nostre case di affetto e codine scodinzolanti.