Buone novità fiscali per gli amanti degli animali. Un emendamento della legge di Bilancio 2021 aumenta il tetto per la detrazione delle spese sostenute dal veterinario per gli animali domestici.

I possessori di animali domestici potranno quindi avere una cifra fino a 80 euro circa nel 2021. L’aumento del tetto della cifra è stato portato da 500 a 550 euro.

Proviamo a spiegare meglio come funziona

La detrazioni per le spese veterinarie possono essere portate nel 730, da quest’anno, fino a un massimo di 550 euro. Ovviamente le spese devono essere tracciate e documentate fiscalmente.

Dal tetto massimo della detrazione, quindi abbiamo detto 550 euro per il 2021, bisogna togliere la franchigia di 129,11 euro. Quindi tra l’altro le spese sostenute entro il limite della franchigia non hanno diritto ad alcuna detrazione. Quindi dall’ammontare delle spese, togliendo i 129, 11 euro, si avrà la cifra sulla quale si potrà procedere a fare il calcolo della detrazione Irpef del 19%. Quindi al massimo, raggiungendo il tetto dei 550 euro di questa manovra di bilancio, si spendono 550 euro e si recuperano 80 euro.