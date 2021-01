Dove buttare le mattonelle?Ci sono alcuni rifiuti che non si sa mai dove buttare. Dove buttare le mattonelle è una domanda che in tanti si fanno, quando intraprendono il difficile percorso della ristrutturazione di una vecchia o nuova casa.

Dove buttare le mattonelle? Questa è una domanda che in molti ci fanno e quindi ci sembra utile rispondere. Molti di noi fanno degli errori nella raccolta differenziata, e come abbiamo visto ci sono tanti dubbi sulla raccolta differenziata.

Quindi è meglio capire fin dall’inizio che le mattonelle, o almeno la maggior parte, sono realizzate in ceramica o sue varianti, come il gres, la porcellana, la terracotta o ancora l’argilla. La ceramica è un materiale molto versatile e per questo viene usato per realizzare le mattonelle: è molto modellabile nella sua prima fase e poi si indurisce molto dopo la cottura.

Quindi, dopo aver compreso che la maggior parte della mattonelle sono in ceramica, ci appare scontato rispondere quindi alla domanda: dove si butta la ceramica? L’abbiamo visto già in altri articoli.

La ceramica si butta nel secco indifferenziato

E’ quindi chiaro a tutti ora che le mattonelle di ceramica devono essere buttati nell’indifferenziato perché la ceramica è un materiale non riciclabile, che quindi dopo essere stato buttato deve essere smaltito solo nella discarica o nel termovalorizzatore.

Pochi dubbi allora sul fatto che le mattonelle vadano nel secco indifferenziato. Se si fa una ristrutturazione dunque e si usano nuove mattonelle, le vecchie vanno conferite nel modo migliore. Consigliamo comunque di rivolgersi alla propria ditta che, se lavora nel modo corretto, si occuperà di smaltire le mattonelle nel modo corretto.

Anche perché, pensiamoci: se si ristruttura casa le mattonelle da buttare non saranno uno o due: quindi è necessario per grossi ingombri di mattonelle, contattare l’isola ecologica del comune di residenza o chiedere informazioni ai servizi che si occupano di smaltimento dei rifiuti ingombranti.

Solo in questo modo di farà nel modo corretto la differenziata, e si butteranno le mattonelle nel secco indifferenziato.