Hai mai pensato che il miglior regalo per qualcuno che ami possa essere lo stesso che contemporaneamente contribuirà a rendere felici tanti bambini?

Un regalo che sia perfetto per ogni evento speciale come un compleanno, un regalo che celebri il Natale oppure un regalo di augurio per la nascita di un bambino.

E che ne pensi di un gesto romantico per San Valentino o la festa della Mamma? O un pensiero per congratularti con qualcuno che ha raggiunto il traguardo della laurea?

Come avrai intuito, le occasioni per fare una donazione sono tantissime, perciò cosa stai aspettando? Regala un albero da frutto ai bambini più bisognosi e manda come simbolo la tua cartolina di auguri alle persone che ami: in questo modo, insieme, avrete compiuto un gesto d’affetto unico e solidale verso il prossimo.

In tutti i casi, comunque, la felicità dipende anche da un gesto come questo, che per molti potrà sembrare relativamente piccolo, ma che per altri avrà un grandissimo significato.

Un albero da frutta può essere un dono davvero speciale

I frutti di ogni albero possono essere raccolti e venduti, in modo tale da ricavare il denaro necessario per acquistare beni fondamentali alla crescita dei bambini.

Il tuo dono li aiuterà sotto moltissimi aspetti, come istruzione, nutrimento e le cure mediche.

Potrai decidere anche di regalare un albero da frutto alle scuole, in questo modo ai bambini potrà essere insegnato come prendersi cura della pianta e diverse altre attività di apprendimento ad essa legate.

Sarà un modo diverso per donare il sorriso a quei bambini che finalmente potranno ricevere cure adeguate soltanto grazie al tuo semplice ma importantissimo regalo.

In aggiunta a tutto ciò, un albero da frutta può essere considerato anche fonte di sano nutrimento per l’alimentazione dei bambini.

Rendere partecipi anche gli altri

Scegli il regalo solidale, l’albero o uno dei tanti altri che potrai trovare, e invialo simbolicamente al destinatario del tuo dono attraverso una bellissima e colorata cartolina da personalizzare con il tuo messaggio. Chi la riceverà scoprirà il valore profondo del tuo gesto e non potrà che essere felice.

Questo sarà un modo diverso per rendere speciale un giorno importante perché oltre a portargli i più sentiti auguri, stai facendo in modo che quello stesso giorno sia occasione di gioia e condivisione con altre persone.