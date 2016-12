Nei Campi Flegrei Wedding Tourism, Archeologia Sommersa e Tour Enogastronomici

Nuove destinazioni di lusso per i matrimoni degli stranieri, nuove mete enogastronomiche, nuovi set per fiction e trasmissioni televisive, nuovi flussi turistici. Sabato 17 dicembre alle 20:30 al Cala Moresca di Bacoli, il Gruppo Laringe Network d’imprese presenta il “Welcome” nei Campi Flegrei. Tra i dati più interessanti il boom di persone provenienti dall’estero, che scelgono di celebrare il matrimonio nei Campi Flegrei, considerati la nuova “wedding destination” al pari delle isole del Golfo e della costiera amalfitana. Per il giorno del sì arrivano futuri sposini soprattutto da Olanda, Belgio, Stati Uniti, ma anche Inghilterra e India. In Italia il 16% del totale viene dalla Gran Bretagna, l’11% dagli Usa, il 9% dal Giappone e in crescita esplosiva l’India. Si muovono oltre agli sposi una trentina di invitati.

“Parliamo adesso di una competizione ad armi pari – spiega l’imprenditore Roberto Laringe – sia in ambito ristorativo, dove i Campi Flegrei possono vantare strutture d’eccellenza in grado di misurarsi con le migliori destinazioni italiane, sia in ambito alberghiero, come dimostrano i dati di Federalberghi relativi alla ripresa dell’economia alberghiera flegrea sempre più incoraggianti e il continuo aumento di turisti stranieri che soggiornano nei Comuni di Bacoli e Pozzuoli”.

Nel 2015 le presenze alberghiere del Gruppo hanno raggiunto le 35mila unità. Nell’anno 2016 l’incidenza del Gruppo sulle presenze complessive dei Campi Flegrei è salita al 20%, incremento che ha riguardato in particolar modo la clientela straniera cresciuta dal 13 al 20% sul totale. Le attività ristorative del Gruppo hanno registrato 100mila presenze annue.

“Per noi il welcome – ribadisce Laringe – è la cura scrupolosa nei dettagli, un’accoglienza calorosa, ma professionale, è la valorizzazione del territorio nel suo complesso. Puntiamo sul turismo enogastronomico che è in continua evoluzione, con nuove mete da scoprire attraverso i prodotti della nostra terra e del nostro mare, sulla cultura e sull’archeologia sommersa, ma soprattutto su un turismo in grado di regalare nuove emozioni, attraverso la condivisione delle straordinarie bellezze paesaggistiche del territorio”.

Il welcome è anche il tema del calendario 2017 realizzato da Salvio Parisi con protagoniste le sei realtà flegree, fotografate attraverso l’eleganza, la cordialità del servizio, la celebrazione del convivio. All’evento partecipano tutti gli imprenditori del Gruppo Laringe Network d’imprese: Il Gabbiano, Kora, Villa Eubea, Alma Eventi, Lido Giardino, Cala Moresca e il nuovo ristorante gourmet Caracol. Per l’occasione tutti gli Chef e i pasticceri realizzeranno delle degustazioni gourmet con speciali finger food. L’evidenza nazionale del percorso di qualità intrapreso, è testimoniato dalla partecipazione con due strutture alla trasmissione di Real Time Quattro matrimoni in Italia. Inoltre, dalla candidatura tra le finaliste agli Italian Wedding Awards nella categoria “Location d’Italia”, riconoscimento che hanno ottenuto soltanto quattro imprese italiane. Il Gruppo è stato anche presente alla Borsa del Matrimonio in Italia, l’evento creato per rispondere alla crescente richiesta di celebrazioni in Italia da coppie provenienti dall’estero.

Il Gruppo Laringe ogni anno è impegnato nel sociale; per l’anno 2017 è prevista la devoluzione di un euro per ogni camera occupata, da destinare al finanziamento della costruzione di una scuola nella Repubblica del Benin. Il progetto ha il patrocinio del Consolato del Benin di Napoli.