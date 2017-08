Cicloturismo con i bambini

D’estate andare in bicicletta e stare all’aria aperta è un binomio salutare e divertente che coniuga le esigenze di grandi e piccini, siano essi in grado di andare in bici da soli o siano posizionati in supporti adatti alle loro esigenze e soprattutto sicuri. Per questo, se tutta la famiglia ama la bici, è possibile scegliere di passare le vacanze a bordo della due ruote, una vacanza ecologica e allo stesso tempo ricca di spunti, movimento e divertimento.

In Italia moltissime sono le località che propongono dei percorsi cicloturistici di diversa intensità che spaziano da quelli semplici per chi punta al divertimento o non è molto allenato, fino a quelli più complessi che richiedono una certa preparazione. Insomma ce ne sono per tutti i gusti, basta scegliere quello che preferiamo e noleggiare la bici o portare la nostra da casa.

Sicuramente la montagna, grazie alle temperature meno umide e calde, regala i percorsi più suggestivi. Ma la montagna non è l’unico scenario che si può gustare con i bambini, ecco alcuni semplici percorsi che si possono affrontare.

E’ forse una delle piste ciclabili più note in Italia e regala degli scorci sul mare davvero unici con tratti facilmente percorribili da tutti.

Un percorso interamente pianeggiante di 24 km che attraversa Molfetta e Bisceglie per arrivare fino a Trani. Un percorso che permette di ammirare anche le meraviglie architettoniche di queste zone, a volte poco note.

Un percorso naturalistico che permette di ammirare questi territori che hanno dato vita ad eccellenze locali note in tutto il mondo.

E’ un circuito ad anello lungo circa 32 km che permette di visitare vari paesi montani e di ammirare il lago Smeraldo.

Forse una delle ciclabili più note per la facilità di percorrenza e per i tratti immersi nel verde dei boschi. Perfetta per tutte le tipologie di allenamento.