Forum CompraVerde-BuyGreen XII edizione: tornano gli Acquisti Verdi

Siamo orgogliosamente Media Partner, anche quest’anno del Forum CompraVerde-BuyGreen, l’evento interamente dedicato agli acquisti verdi e sostenibili. La manifestazione è ormai giunta alla sua XII Edizione ed è il punto di riferimento in Italia per chi si occupa di Green.

L’appuntamento, un evento importante per chiunque si interessi di politiche, progetti e azioni di Green Public Procurement (GPP)– è per il 18 e il 19 ottobre prossimo alSalone delle Fontane nel quartiere Eur della capitale. Saranno presenti le principali organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, che adottano il green procurement. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Ecosistemi, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Legambiente, il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Unioncamere, ICLEI e Banca Etica.

A due anni dall’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti Pubblici, che rende obbligatorio il Green Public Procurement, il Forum permetterà alle pubbliche amministrazioni di realizzare meglio gli appalti verdi e alle imprese di capire come partecipare alle gare che adotteranno il GPP e qualificare le proprie catene di fornitura, con prodotti, processi e competenze green.

I numeri del Forum

CompraVerde-BuyGreen che rappresenta il più importante evento italiano ed europeo per le politiche, i progetti e le iniziative, pubbliche e private, dedicate agli acquisti verdi e sostenibili si svilupperà in un’area di 2500 mq, che ospiterà istituzioni, imprese, enti e operatori del settore, nazionali ed internazionali. L’edizione dello scorso anno si e conclusa con numeri che confermano l’importanza e la crescita positiva della manifestazione: 3 delegazioni internazionali, 65 ospiti stranieri, 45 città europee, 145 relatori nazionali ed internazionali, 270 enti, imprese realtà non profit, 2.100 operatori, 1.500 incontri B2B.

La storia

Il Forum CompraVerde-BuyGreen, fin dalla sua nascita, premia le migliori esperienze italiane di GPP, con un particolare attenzione ai temi della ristorazione collettiva, delle attività culturali e dell’edilizia, dopo un processo di selezione e valutazione che dura quattro mesi e coinvolge i maggiori esperti nazionali. La novità di questa edizione è il Premio Social Procurement -destinato alle pubbliche amministrazioni che inseriscono dei criteri sociali nei propri bandi, per tutelare la dignità del lavoro e i diritti umani, sociali e sindacali – che si aggiunge ai premi storici CompraVerde, MensaVerde,Vendor Rating e Acquisti Sostenibili, Cultura inVerde, Edilizia Verde.

Tutto, grazie al promotore del Forum, la Fondazione Ecosistemi, e al supporto di partner come il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Agende 21 Locali Italiane, Legambiente, Unionacamere, Banca Etica, ICLEI- Local Governments for Sustainability, la collaborazione e il patrocinio di istituzioni locali e regionali.

Durante la XII edizione del Forum CompraVerde verrà presentato il progetto internazionale GPP Stream che coinvolge la Romania, la Bulgaria, la Francia, la Spagna, le Regioni Lazio e Friuli Venezia Giulia con l’obiettivo di integrare i criteri ambientali negli strumenti di programmazione comunitaria. Un altro incontro sarà quello di GreenFEST per la definizione e la condivisione di criteri ambientali per le attività culturali e sportive. Infine, ai premi storici della manifestazione – CompraVerde, MensaVerde, Vendor Rating, Cultura in Verde, Edilizia Verde – quest’anno si aggiunge il Social Procurement, un premio destinato alle Pubbliche Amministrazioni che inseriscono dei criteri sociali nei propri bandi per tutelare la dignità del lavoro e i diritti umani sociali e sindacali.

Dal 2009, il Forum CompraVerde-Buygreen è dotato della certificazione, prima BS8901, poi ISO20121, per la “gestione sostenibile dell’evento”, detenendo, anche per questo, il record italiano di longevità in quanto a gestione e riduzione degli impatti ambientali di un evento.