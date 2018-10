Dove buttare le lampadine fulminate

In questo articolo vi spieghiamo dove e come riciclare le lampadine fulminate. Dovete sapere che tutte possono essere riciclate, quindi non mettetele nel vetro o nell’indifferenziato.

Bisogna avere a cuore la differenziata, se pensiamo che un pianeta più pulito e l’ambiente dipendano anche dalle piccole e grandi scelte in ambito domestico. Non è semplice fare sempre la giusta scelta in questo senso, e qualcuno è arrivato a pensare che le lampadine fulminate vadano differenziate, dopo la loro rottura, nel vetro.

Questo è…. SBAGLIATO!

Perché le sorgenti luminose, che terminano la loro vita, sono a tutti gli effetti deie RAEE, ossia Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Se vi interessa, i RAEE sono stati suddivisi in base a caratteristiche di omogeneità:

R1 – grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici per la refrigerazione e il condizionamento;

– grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici per la refrigerazione e il condizionamento; R2 – altri grandi bianchi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici per il riscaldamento e altri grandi apparecchi elettrici;

– altri grandi bianchi: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici per il riscaldamento e altri grandi apparecchi elettrici; R3 – tv e monitor con o senza tubo catodico;

– tv e monitor con o senza tubo catodico; R4 – apparecchiature informatiche, apparecchiature di consumo, piccoli elettrodomestici, apparecchi di illuminazione, tutto quanto non esplicitamente presente negli altri raggruppamenti;

– apparecchiature informatiche, apparecchiature di consumo, piccoli elettrodomestici, apparecchi di illuminazione, tutto quanto non esplicitamente presente negli altri raggruppamenti; R5 – sorgenti luminose (tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade a scarica ad alta intensità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuri metallici, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, lampade a Led).

Quindi si tratta di R5. Non buttateli quindi nel contenitore per il vetro né tantomeno rifiuti indifferenziati. E se quelle vecchie a incandescenza, possono essere buttate ancora nell’indifferenziato, quelle che normalmente abbiamo in casa, se vogliamo riciclare correttamente le lampadine, devono essere consegnate all’isola ecologica più vicino nella propria città.

