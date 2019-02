Dado vegetale fatto in casa senza conservanti o glutammato

Il dado è un alleato in cucina per insaporire i piatti come risotti, fare dei fumanti brodi in inverno e molti altri usi. Al supermercato trovate i dadi vegetali e i dadi di carne che si conservano per anni. Molti di noi li comprano e stanno per mesi nelle loro confezioni di cartone e alluminio (chiusi singolarmente) nello sportello del frigorifero. Pronti ad essere tuffati in acqua per un brodo o per cuocere altre cose. Oggi facciamo il dado vegetale fatto in casa.

Il dado più comune, il dado Star ha questa lista degli ingredienti:

Sale iodato (50,1%) (sale, iodato di potassio 0,005%) -Grasso vegetale di palma – Esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, guanilato disodico e inosinato disodico – Estratto per brodo (con soia) – Olio extravergine di oliva (1%) – Aromi – Verdure 0,8% (cipolla 0,3%, carota 0,25%, prezzemolo 0,2% e sedano 0,05%)

Vi dico invece cosa c’è dentro il dado che ho fatto in casa dopo aver acquistato le verdure fresche e recuperato qualche erba aromatica dal mio balcone:

50 gr di sale, una patata, due gambi di sedano, salvia, rosmarino, prezzemolo q.b., due carote, una zucchina bella grande, circa 100 gr di zucca, 5 pomodorini, due spicchi di aglio, un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva.

Notate qualche differenza?

Procedimento per il dado vegetale fatto in casa:

Lavare accuratamente le verdure e le erbe e tagliarle in maniera omogenea. Io ho messo tutto sulla bilancia facendo la tara del recipiente e ho iniziato a tagliare tutto, questo per regolarmi con il sale, che ho utilizzato in proporzione 50 gr di sale per 1 kg di verdure. Altre ricette sono più “salate” ma io preferisco moderare le dosi giornaliere di sale assunte.

in maniera omogenea. Io ho messo tutto sulla bilancia facendo la tara del recipiente e ho iniziato a tagliare tutto, questo per regolarmi con il sale, che ho utilizzato in proporzione 50 gr di sale per 1 kg di verdure. Altre ricette sono più “salate” ma io preferisco moderare le dosi giornaliere di sale assunte. Una volta tagliate le verdure le ho messe in una pentola con aggiunta di sale e olio a cuocere a fiamma moderata per circa 30 minuti. Se vi piacciono aggiungete le spezie : curry, curcuma, pepe, peperoncino.

con aggiunta di sale e olio a cuocere a fiamma moderata per circa 30 minuti. Se vi piacciono aggiungete le : curry, curcuma, pepe, peperoncino. Nel mixer ho versato le verdure così cotte e ho fruttato tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.

ho versato le verdure così cotte e ho fruttato tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Una volta frullato quello che ha già il colore e il sapore del dado, l’ho rimesso nella padella per asciugare un po’ la parte umida e far rassodare il tutto.

un po’ la parte umida e far rassodare il tutto. Terminata questa operazione, ho lasciato che il risultato si raffreddasse e l’ho trasferito su una teglia foderata di carta forno.

foderata di carta forno. Bastano poche ore e il risultato è ottenuto. “Sfornate” dal freezer la teglia e tagliate i dadi. Potete riporli in contenitori foderati di carta forno a strati, gli strati vanno intervallati da altri fogli di carta forno.

foderati di carta forno a strati, gli strati vanno intervallati da altri fogli di carta forno. In frigo i dadi fatti in casa si conservano 6 mesi, quindi fate attenzione. In freezer invece un anno.

Ma quello che ci avrete messo, verdura di stagione, erbe fresche e spezie, quello ritroverete nel vostro brodo o piatto.

Pronti a cimentarvi con questa ricetta?

Da circa un chilo di verdura avrete circa 40 dadi da condividere per far provare a tutti un dado senza conservanti, tutto naturale. Fateci sapere come vengono i vostri dadi vegetali senza conservanti o glutammato.

Vedi il video per realizzare il dado vegetale senza conservanti o glutammato.

