Per la Festa delle Donne, domenica 8 marzo, l’associazione culturale Econote propone una passeggiata sulle orme delle “donne moderne”, moderne perché potremmo ritrovarle anche oggi per le strade della città. Donne di cui calcheremo i passi e ascolteremo le parole. Artemisia Gentileschi, Elena Gubitosi, Gae Aulenti, Matilde Serao, Elvira Notari.

Registe, architette, musiciste, artiste, scrittrici che hanno contribuito ad accrescere il patrimonio culturale mondiale, e che sono in qualche modo legate alla nostra città. Le tappe di questa nostra passeggiata saranno luoghi come l’Accademia delle Belle Arti, piazza Bellini, il Conservatorio San Pietro a Majella, ma il nostro sguardo si amplierà anche a piazza Dante e a luoghi come il cinema Modernissimo. Un giorno di festa che utilizzeremo anche per conoscere un po’ di più queste figure così importanti e significative. L’appuntamento è per domenica 8 marzo alle 10.30 in piazza Bellini. La prenotazione è obbligatoria a [email protected] oppure 3936098130 anche whatsapp. La quota di partecipazione è 10 euro, L’evento sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti.

L’illustrazione è di Valentina Guerra.