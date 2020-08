Qualsiasi uomo che non usi rasoi elettrici o abbia la barba lunga, si ritrova sicuramente a usare lamette o rasoi da barba. A due, tre, o quattro lame, il rasoio da barba è usato da milioni di uomini in tutto il mondo e, dopo una serie di rasature, è un oggetto che va buttato.

Come smaltirlo nel modo corretto? Oggi daremo una risposta a questa domanda.

Come smaltire il rasoio a lametta usa e getta

I rasoi a lametta tradizionali da uso casalingo (quelli usa e getta, per intenderci) sono degli oggetti composti da una parte in plastica, e dalla lametta che consente la rasatura. Vanno quindi smaltiti nel modo corretto, una volta usati, buttandoli nel rifiuto secco indifferenziato. Non è infatti possibile smaltirli nella plastica, avendo anche un altro componente e non essendo imballaggi.

In ogni caso noi consigliamo sempre, per avere maggiore sicurezza su come smaltire correttamente le lamette da barba, di contattare il proprio comune di appartenenza o l’isola ecologica più vicina, per informarsi in modo approfondito sulle corrette modalità di smaltimento, soprattutto se parliamo di lamette da barba casalinghe o rasoi professionali, che sono due cose ben diverse e sono in materiali differenti.

Come smaltire il rasoio a lametta professionale

Discorso diverso per i rasoi “da barbiere”, quelli professionali. In questo caso le lamette usate dai barbieri vengono considerati a tutti gli effetti dei rifiuti pericolosi, come bisturi o altri strumenti simili. In questo caso la procedura è ben più complessa, se si vuole restare nei limiti della legge, e bisogna quindi smaltirli correttamente.

I rifiuti pericolosi, e quindi anche le lamette da barbiere dopo essere usate, devono essere trasportate presso una azienda specializzate in smaltimento di rifiuti pericolosi. Non siamo sicuri che tutti seguano questo procedimento, ma nel caso di lamette sfuse e usate, è il centro specializzato a usare un processo di smaltimento corretto, fondendo le lamette. Per questo caso quindi consigliamo di rivolgersi al proprio comune per maggiori info a riguardo.

Come smaltire il rasoio elettrico

Discorso ancora diverso infine, per i rasoi elettrici, ormai sempre più usati, sia in ambito privato che ovviamente dal barbiere. Questo ovviamente una volta rotto, dopo anni ci si augura, non può essere smaltito nell’indifferenziato secco, ma segue tutte le procedure di smaltimento relative ai RAEE.

Ricordiamo che l’acronimo RAEE rappresenta la sigla di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. I RAEE sono quindi rifiuti provenienti da apparecchiature il cui funzionamento dipende da correnti elettriche o da campi elettromagnetici di determinate caratteristiche.

Per smaltirli, il modo corretto è recarsi presso le Isole Ecologiche e gettarli quindi nell’apposito cassonetto relativo ai RAEE. Infatti, contenendo varie sostanze tossiche per l’ambiente, smaltendoli nell’indifferenziato causerebbe molti problemi.

Come abbiamo visto, un rifiuto all’apparenza banale come un rasoio non è di facile smaltimento. Occorre sempre fare una riflessione e soffermarsi un attimo, per non inquinare l’ambiente e offrire ai nostri figli un mondo migliore e più pulito

