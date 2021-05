Cento panchine in plastica riciclata saranno installate temporaneamente nell’area archeologica di Gabii e successivamente nel Parco di Villa Borghese a formare il Terzo Paradiso dell’artista Michelangelo Pistoletto e poi saranno donate alla Città.

Generare un impatto sociale e culturale sul territorio in un’ottica di sostenibilità ed ecologia attraverso l’arte contemporanea.

Questo è l’obiettivo del progetto artistico: “100 panchine per Roma”, nato nel contesto del Rebirth Forum Roma 2019 e sviluppato da Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, organizzazione no profit che si occupa della promozione dell’arte contemporanea.

Attraverso un percorso di finanziamento dal basso rivolto a singoli cittadini, gruppi e aziende, verrà realizzata un’inedita versione dell’opera “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, artista, pittore e scultore italiano, animatore e protagonista della corrente dell’arte povera, vincitore del Leone d’oro alla Carriera alla Biennale di Venezia.



L’installazione sarà composta da ben 100 panchine in plastica riciclata al 100% realizzate dalla Società Preco System Srl di Gemona del Friuli (UD), partner del progetto nonché leader nella realizzazione di arredi e componenti per outdoor in plastica al 100% riciclata Hanit.

Le panchine del modello “Roma” selezionate per il progetto sono realizzate in plastica riciclata al 100% post consumo, e sono certificate dall’IPPR di Milano con il marchio PSV (plastica Seconda Vita da raccolta differenziata dei rifiuti). Su ciascuna di esse verrà poi apposta una targhetta con il nome della realtà donatrice che l’ha “adottata”.

IL PROGETTO “100 panchine per Roma” è un progetto di attivazione sociale sviluppato da Cittadellarte – Fondazione Pistoletto per la realizzazione di due installazioni temporanee del Simbolo del “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto attraverso 100 panchine in plastica riciclata del modello Roma.



Il progetto si sviluppa in più fasi: alla fine del 2020 ha preso avvio la campagna di raccolta fondi che ha portato numerosi cittadini, associazioni e aziende ad adottare una panchina aggiungendo anche un messaggio che veicola il valore che, per ciascuno, ha questo gesto.

In una seconda fase, l’installazione verrà realizzata nel VI Municipio di Roma e domenica 23 maggio sarà oggetto di una presentazione in collegamento dal sito archeologico di Gabii nell’ambito di IPER – Festival delle Periferie (21 – 23 maggio) diretto da Giorgio de Finis e, successivamente, in Piazza di Siena, Villa Borghese, all’interno della seconda edizione di Back to Nature. Arte Contemporanea a Villa Borghese, a cura di Costantino D’Orazio.

Le 100 panchine saranno, successivamente, donate alla Città di Roma che le dislocherà laddove c’è più bisogno: in prossimità di scuole e altri luoghi di socialità, promuovendo iniziative di educazione civica e cittadinanza attiva.

L’INSTALLAZIONE

“È la fusione fra il primo e il secondo paradiso. Il primo è quello in cui gli esseri umani erano totalmente integrati nella natura. Il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall’intelligenza umana, fino alle dimensioni globali raggiunte oggi con la scienza e la tecnologia. Il Terzo Paradiso è la terza fase dell’umanità, che si realizza nella connessione equilibrata tra l’artificio e la natura.”



Con queste parole l’artista Michelangelo Pistoletto descrive il simbolo del Terzo Paradiso, protagonista del progetto “100 panchine per Roma”. L’io e il tu, insieme, formano un noi che rappresenta la crescita, lo sviluppo e la forza di una comunità che, mai come nella contemporaneità, ha bisogno di prendersi cura anche dell’ambiente circostante, e di farlo in maniera collettiva. Da qui l’idea di utilizzare, per la prima volta, le panchine per riprodurre l’installazione: panchine dove più di una persona possa sedersi e realizzate a partire da plastiche di rifiuto, ed esse stesse riutilizzabili.



Preco System Srl, da oltre 20 anni ha sposato i concetti di ecologia e sostenibilità, tanto nel processo produttivo, quanto nel prodotto finito.

Attiva nel settore dell’arredo urbano (giochi per parchi pubblici, pavimentazioni, panchine, fioriere, recinzioni, pali, stecche, bordure, balaustre, dissuasori) e da poco anche nel settore industriale (camminamenti, canaline portacavi, ecc.,) ed ella sicurezza stradale (guardrail), utilizza un mix di polietilene e polipropilene riciclati al 100% e recuperati attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; non a caso tutti i prodotti sono marchiati “PSV – plastica seconda vita da raccolta differenziata”.



“La plastica è un materiale meraviglioso dalle infinite possibilità – afferma Raul Venier, legale rappresentante di Preco System Srl – e la sua gestione corretta e coerente è la chiave per scardinare il pregiudizio che ne ha inquinato l’immagine. È l’incoscienza dell’uomo che ha trasformato la plastica in un problema globale, ma la tecnologia e la ricerca ci offrono allo stesso tempo le soluzioni per riutilizzare e riciclare con coscienza”.

“È quello che da sempre cerchiamo di fare in Preco System – conclude – e siamo orgogliosi dei risultati ottenuti che ci spingono a proseguire in questa direzione… è il nostro piccolo, contributo per un mondo migliore”.



Domenica 23 maggio, alle ore 10.00 sul canale dedicato: http://iperfestival.it/ (pag Facebook: IPER – Festival delle Periferie), Francesco Saverio Teruzzi, Coordinatore degli Ambasciatori Rebirth /Terzo Paradiso, intervisterà in diretta Michelangelo Pistoletto.

Durante la diretta interverranno:

– Roberto Romanella – Presidente VI Municipio di Roma Capitale,

– Alessandro Marco Gisonda – Assessore Scuola Cultura Sport Municipio VI Roma