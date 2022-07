Lunedì 25 luglio alle 11

Fuoco lento, Piazza Dei Martiri, Napoli

Conferenza stampa

Lunedì 25 luglio alle 11, in occasione della presenza a Napoli di sette giornalisti statunitensi, si terrà da Fuoco Lento in Piazza dei Martiri, la conferenza stampa di presentazione del programma di promozione e valorizzazione I love San Marzano dop, cofinanziato dall’Unione europea e promosso dal Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP edall’ANICAV – Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali.

Gli incontri con la stampa estera sono stati organizzati per consentire una più approfondita conoscenza del pomodoro San Marzano DOP. Il tour prevede infatti, già a conclusione della conferenza stampa, una prima degustazione di piatti a base di pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP. Seguiranno visite nei luoghi di coltivazione e di trasformazione del prodotto, intervallate da sessioni dimostrative su come preparare un ottimo sugo a base di pomodoro San Marzano DOP per pizza, pasta fresca e gnocchi.

All’incontro partecipano Tommaso Romano, Presidente del Consorzio di Tutela del San Marzano DOP, Giovanni De Angelis Direttore dell’ ANICAV e, per i media staunitensi, Laura McIntosh / Programma TV Bringing it Home, Anthony Michael Contrino / Anthony Contrino Media inc., Sapna Dalal / Food blogger e giornalista web Vegetarian Tourist, Stacey Ballis / Food & Wine, Eating Well, Nations Restaurant News, MyRecipes, Southern Living, MSN, Elle Simone Scott / Editor America’s Test Kitchen, Susan Herrmann Loomis e Sami Korhonen / Producer and Editor Dancing Tomatoes.