I dettami moderni in tema di benessere ambientale e di rispetto della natura, sono seguiti oggi da gran parte delle aziende, che attivano una politica sinergica con diversi scopi. E’ infattii necessario impegnarsi per la riduzione delle emissioni inquinanti di CO2, la riduzione dei consumi, degli sprechi di carburante, di materiali, alla riduzione dei rifiuti.

Sono molte le attività che un’azienda può mettere in atto per aderire a una linea produttiva maggiormente green. Possono essere utilizzati imballaggi riciclati per i prodotti, si può provvedere all’alimentazione da fonti rinnovabili come il fotovoltaico per gli stabilimenti, si possono avviare politiche interne inerenti la presa in conto delle esigenze di ecosostenibilità, si possono avviare campagne promozionali dedicate al rispetto dell’ambiente. Le aziende che seguono questi punti certamente sono in linea con le tematiche attuali in tema verde e certamente ne guadagnano in autorevolezza.

Da un certo punto di vista il green diventa anche un potente strumento di marketing aziendale, mirato ad attrarre una nuova clientela particolarmente sensibile o interessata al sostenibile. Certamente il tutto non ha un obiettivo meramente speculativo: battersi per promuovere un nuovo stile di vita ecosostenibile significa sostenere una causa giusta, che può migliorare le nostre condizioni di vita e soprattutto quelle delle generazioni future. E il marketing può aiutare l’azienda certamente a migliorare le proprie entrate ma anche a farsi comprendere e allo stesso modo a sensibilizzare l’opinione pubblica. Tra gli strumenti di marketing che servono a far conoscere un’azienda, ci sono e vengono usati in maniera particolare i gadget. Scopriamo qualcosa di più su questo argomento.

I gadget

I gadget sono oggetti funzionali, in genere di dimensioni contenute, a parte le eccezioni che fanno parte dell’abbigliamento. Questi detti oggetti vengono solitamente adoperati dalle aziende in funzione promozionale. Innanzitutto vengono regalati al potenziale cliente per cui non è previsto un costo di acquisto, cosa che fa scaturire una sensazione piacevole in chi riceve il gadget; anche se non se ne rende conto, si sente lusingato dal regalo ricevuto.

Quindi sull’oggetto prescelto viene stampato il nome, il marchio o il logo aziendale, proprio come ricordo e come monito del nome di chi ha fatto questo regalo gradito. Certamente questa è la manovra di marketing atta a creare nel cliente il ricordo piacevole sia dell’oggetto che dell’evento in cui è stato ricevuto e che lo porterà alla fedeltà al brand.

Per quanto riguarda le tipologie, i gadget possono essere in genere oggetti di cancelleria come penne, gomme, agende oppure piccoli strumenti tecnologici come le chiavette usb oppure, come abbiamo accennato nelle righe iniziali del paragrafo, capi di abbigliamento come t-shirt o accessori come cappellini. L’aspetto generale del gadget spazia dal non professionale fino al simpatico e colorato, in ogni caso diverso da un oggetto che comunemente si ha sotto gli occhi tutti i giorni. Tra i gadget troviamo poi il genere di stampo green ossia quello dei gadget ecologi.

I gadget ecologici

I gadget ecologici rispondono perfettamente alla descrizione che abbiamo fatto nel paragrafo precedente di questo articolo ossia si tratta sempre di oggetti funzionali di varie dimensioni, utili nel caso della cancelleria come penne o agende o come piccoli oggetti tecnologici come le chiavette usb oppure ancora come magliette o cappellini. La differenza però è che sono realizzati con materiali riciclati o riciclabili quindi per questo ecologici. I gadget ecologici personalizzati possono quindi essere utilizzati dalle aziende per rimarcare innanzitutto il loro impegno nella riduzione degli sprechi e delle emissioni inquinanti, dato che verrà ricordato dal cliente che riceve il gadget. Il merchandising ecologico creerà consapevolezza nei potenziali clienti, che diffonderanno lo stesso messaggio del brand aziendale aumentando la sua autorevolezza.

Ovviamente, è importante puntare sulle caratteristiche intrinseche dell’oggetto promozionale: devono essere a basso impatto ambientale e creati con materiali come plastica riciclata, legno o bucce di caffè. Il loro impatto su chi li riceve ha certamente un ché di curioso poiché si discosta da ciò che si vede come comune e, allo stesso tempo, è positivo poiché veicola proprio un messaggio positivo. Nel caso di gadget di abbigliamento, magliette e cappelli sono realizzati in materiali green come cotone organico biologico.

L’importanza del green

Aderire ai dettami green e dimostrarlo ad esempio con i gadget ecologici riservati ai propri clienti, è importante per le aziende perché accresce la loro autorevolezza rendendole in grado di capire il cambiamento che da diversi anni si è attuato nella direzione delle politiche ecosostenibili, sostenute a livello di governi mondiali. Le aziende diffondono così idee di benessere traendone al contempo profitto sia dal punto di vista economico certamente, ma anche da quello sociale, come portavoci di un nuovo messaggio verde. Virare verso il green dunque fa bene a per tutti: sia alle aziende, che ai clienti che all’ambiente, forse per primo.