Sposare una filosofia sostenibile sta diventando sempre più importante per moltissime persone perché negli ultimi anni è aumentata in modo significativo la consapevolezza nei confronti di questa tematica. Sappiamo ormai tutti che ogni piccola scelta che prendiamo può fare la differenza a livello ambientale e contribuire a salvare il Pianeta in cui viviamo. Come possiamo comportarci allora in ufficio, per dare il nostro contributo sposando una filosofia etica e sostenibile? Ecco alcuni consigli e buone pratiche che tutti dovremmo adottare per fare la differenza.

#1 Differenziare i rifiuti

Ormai nella maggior parte delle aziende è stata introdotta da qualche anno la raccolta differenziata, ma il problema è che non sempre i dipendenti la rispettano in modo rigoroso. Separare i rifiuti e riporli negli appositi bidoni è fondamentale e non richiede nemmeno un grande impegno. Si tratta anzi di un gesto che con il passare del tempo diventa automatico dunque non ci sono scuse: la raccolta differenziata deve essere fatta per bene, anche in ufficio! È proprio all’interno delle aziende infatti che si producono moltissimi rifiuti e se tutti adottassero dei comportamenti etici in tal senso il contributo in un’ottica di sostenibilità sarebbe senz’altro maggiore.

#2 Usare una borraccia anziché la bottiglietta in plastica

Le bottigliette in plastica sarebbero da bandire e infatti in alcune aziende particolarmente attente alla tematica della sostenibilità ambientale i classici distributori automatici stanno a poco a poco scomparendo. D’altronde ormai è risaputo: la plastica è un materiale difficilissimo da riciclare e rappresenta un vero e proprio problema, perché sta letteralmente intasando mari e oceani. Come comportarsi nel proprio piccolo in ufficio per evitare di alimentare questo circolo vizioso? Semplice: le borracce termiche sono la soluzione perfetta, perché ecologiche. Permettono tra l’altro di mantenere fresche o calde le bevande per tutta la giornata, senza produrre alcun rifiuto.

#3 Spegnere il PC durante la pausa pranzo

Un’altra buona abitudine che guarda al rispetto dell’ambiente e delle risorse è quella di spegnere il PC durante la pausa pranzo: cosa che ancora in pochissimi fanno. Tenere il monitor acceso significa consumare molta più energia e sappiamo ormai tutti quanto questa sia una risorsa preziosa, la cui produzione ha un impatto sull’ambiente elevatissimo. Il risparmio energetico che si potrebbe raggiungere se tutti spegnessero il PC in pausa pranzo, o almeno lo mettessero in standby, è sorprendente. Vale dunque la pena compiere anche questo piccolo, ma importantissimo gesto.

#4 Ridurre le stampe (inutili) in ufficio

L’utilizzo della carta in ufficio non è più giustificato, se non in alcuni casi particolari. Stampare in continuazione documenti quando se ne potrebbe fare a meno è davvero sbagliato, perché non si tratta solo di consumare energia ma soprattutto carta. Ciò significa contribuire al disboscamento e all’abbattimento di intere foreste, che rappresentano i polmoni verdi del nostro Pianeta.

#5 Andare in ufficio in bicicletta o con i mezzi pubblici

Infine, andare in ufficio in bicicletta o con i mezzi pubblici è sicuramente un’ottima abitudine, che strizza l’occhio ad una filosofia di vita sostenibile e amica dell’ambiente.