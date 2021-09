“Il giardino delle zucche” di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta è il primo “pumpkin patch” d’Europa, un angolo di America nel Mezzogiorno d’Italia, grande 20mila metri e con 30mila zucche.

Fino al 31 ottobre è possibile trascorrere una giornata in stile americano, fra zucche, laboratori, street food e fattoria. Il biglietto si acquista esclusivamente on line e prevede delle fasce orarie di arrivo. Si accede mostrando il green pass valido. L’area street food offre delle soluzioni a base di zucca sotto grandi tavoli e ombrelloni bianchi mentre i bambini giocano su scivoli fatti di paglia: gnocchi con la zucca, pizza zucca e gorgonzola (buonissima!), crocchette alla zucca e ovviamente i dolci pumpkin bread, pumpkin donuts.

Ma a chi è venuta questa idea di un giardino delle zucche così unico nel suo genere? A Emily Turino e dalla sua famiglia, che da 5 anni fa vivere a Pignataro Maggiore questa tradizione americana che in provincia di Caserta riesce a coinvolgere fino a 30mila persone ogni anno.

Una giornata al Giardino delle zucche di Pignataro Maggiore è adatta alle famiglie con bambini, ai gruppi di amici, alle coppie, agli instagrammer, perché gli scatti con le zucche sono cliccatissime e raccolgono cuori e like.

Siete pronti a fare la vostra prenotazione per una giornata al Giardino delle zucche? Il sito dove acquistare i biglietti (attenzione solo on line!) è www.ilgiardinodellezucchepp.it

Il biglietto costa 15 euro il sabato e la domenica, 12 invece dal lunedì al venerdì, gratis i bambini sotto un metro di altezza. Sul sito c’è il calendario che indica le disponibilità per i giorni e in caso di maltempo il giardino è comunque regolarmente aperto. L’indirizzo da mettere sul navigatore è Via Giancarlo Siani, 2 81052 – Pignataro Maggior.

Buona visita al Giardino delle zucche!