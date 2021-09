Le marmellate, confetture e miele Vis sono prodotti naturali dal sapore unico, realizzati in modo sostenibile in Valtellina.

I prodotti Vis sono fatti con la passione di chi fa del proprio mestiere una missione. Tutto questo si riflette in un gusto unico che non è per nulla paragonabile a quello delle normali marmellate che si trovano sugli scaffali dei supermercati e questo è chiaro dal momento in cui apri il vasetto, e arriva il profumo di pesche, lamponi e altri preziosi frutti di questa terra speciale.









Le confetture e il miele

Un prodotto come ad esempio la confettura di lamponi “Natura Golosa” è adatta sia ad essere spalmata su pane o fette biscottate con burro che per farcire gustose crostate. Noi l’abbiamo provata sia preparando una crostata con base di pasta frolla senza burro che è terminata nel giro di pochi minuti (merito della marmellata e anche un po’ della pasta frolla) e l’abbiamo anche provata con i pancakes di cui siamo amanti.







Oltre a quella di lamponi, esistono altri 15 gusti, per queste confetture golose, genuine e naturali. Tra i gusti, oltre ai classici arancia, ciliegie, mirtillo, anche alcune chicche come ribes rosso e sambuco, che si sposano bene anche con i piatti salati, o le ricercate ai fichi, mele cotogne o marroni.

Si è capito insomma? Abbiamo gradito le marmellate Vis perché per noi la colazione è il momento di avvio di una nuova giornata e va celebrato alla grande.

Vis ha anche una linea senza zuccheri, che garantisce gusto senza rinunciare all’attenzione della linea. Ma questo discorso vale un po’ per tutti, tutti noi abbiamo bisogno di eliminare un po’ di zuccheri dalle nostre diete e se possiamo farlo con prodotti che riportano all’autenticità e al vero sapore della frutta tanto meglio. Abbiamo provato l’ottima confettura Più frutta light alla pesca, dal sapore delicato e leggero. Albicocca, lampone, mirtillo, frutti di bosco, amarena e pesca.

Infine il miele Millefiori: un prodotto di alta qualità che è prodotto esclusivamente da apicolture della Valtellina, il migliore della sua categoria secondo il test condotto da Altroconsumo su 22 referenze presenti in GDO

L’azienda

Insomma, queste tre specialità raccontano in modo unico la passione che da quasi 40 anni caratterizzano i prodotto Vis, specialisti del gusto. La sede è nel cuore della Valtellina, a Lovero, area rinomata per la sua biodiversità, tra meleti e vigne. Ogni giorno, producono 28mila vasetti di confetture e altre bontà, impiegando solo la frutta migliore, nel rispetto dei ritmi stagionali della natura. Avere questa attenzione nei confronti dell’ambiente, non è da tutte le aziende.

Per maggiori info: www.visjam.com