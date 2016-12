Al fianco delle madri svantaggiate di Ponticelli nel progetto “Oltre l’attesa” con Nefesh

La gravidanza è un viaggio complesso ed emozionante verso la genitorialità, fatto di attesa, immaginazione, fantasia, curiosità e gioia, ma anche di paure ed incertezze per come cambierà la propria vita, per le difficoltà che accompagneranno la gestione del bambino. La felicità della nascita è sempre affiancata da tristezza ed angoscia, che talvolta rischiano di sovrastarla, dando luogo alla depressione post-partum.

Per questo le gestanti di ogni età, ed in particolar modo quelle che non hanno punti di riferimento ed opportunità di sostegno, hanno bisogno di essere seguite nel loro percorso di gravidanza fisica e psichica ed essere supportate nell’elaborazione dei sentimenti che la accompagnano e nella costruzione di uno spazio psicofisico accogliente per il bambino che arriva, prevenendo così anche l’insorgenza della depressione post-partum.

Nefesh ONLUS e l’Associazione Atelier ReMida Campania, da sempre impegnate nel sociale a sostegno delle fasce deboli della cittadinanza, hanno scelto di accompagnare le madri in difficoltà del quartiere Ponticelli e delle zone limitrofe con il progetto “Oltre l’Attesa – Il viaggio creativo verso la genitorialità”: un corso pre e post-parto di otto incontri, in cui le gestanti potranno affrontare le tematiche della gravidanza con esperti (ginecologo, chinesiologo, psicologi, nutrizionista, esperto del benessere sessuale…) e partecipare ad un laboratorio di riuso creativo in cui gli psicologi di Nefesh e le operatrici del Centro ReMida aiuteranno le future mamme a dare forma alle emozioni ed alle fantasie, e forniranno competenze pratiche per la gestione del neonato.

Noi di Econote crediamo in questo progetto e l’abbiamo sostenuto (diventando anche media partner di “Oltre l’Attesa”) con un primo contributo fornito grazie alla Festa di beneficenza del 3 dicembre in occasione del nostro terzo compleanno come associazione: una visita guidata allo splendido Giardino Babuk ed al suo Ipogeo, gioiello nascosto nel cuore della città, seguita da uno spazio di condivisione e di presentazione del progetto.

Un primo, importante passo per sostenere giovani mamme in difficoltà, che ha bisogno di essere seguito da altri gesti concreti di solidarietà.

E’ possibile aiutarle ancora regalando ad una gestante uno o più incontri del corso con una donazione minima di 20 euro.

Per tutte le info in merito e come procedere alla donazione basta cliccare qui!



