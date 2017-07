Cosmetici naturali per la tua Estate | CODICE SCONTO

Abbiamo intervistato Sonia Guaragni di Soniando Cosmetici Naturali, chiedendole dei consigli per un’abbronzatura duratura e protetta. Lei ha riservato una promozione a tutti i lettori di Econote.it sulla linea Solari Soniando!

Come possiamo preparare la pelle all’estate? Dacci qualche trucco tutto naturale:

Si possono adottare degli accorgimenti naturali per preparare la pelle a ricevere il sole.

Il benessere della pelle arriva da fattori esterni ma prima ancora da fattori interni: bisogna nutrirsi e idratarsi nel modo corretto.

La prima cosa, direi la più importante di tutte è quella di bere tanto, almeno due litri di acqua al giorno.

Anche frutta e verdura vanno consumate in grande quantità per stimolare la produzione di melanina, essendo ricche di acqua contribuiscono a mantenere la pelle idratata ma non solo,tra le verdure più utili citiamo: le carote ricche di betacarotene e il pomodoro ricco di licopene, un antiossidante naturale che aiuta a contrastare l’azione dei radicali liberi.

Dall’esterno possiamo preparare la nostra pelle con degli scrub per il corpo per eliminare cellule morte e rigenerare la pelle, una pulizia profonda per il viso e un buon balsamo labbra.

E’ bene iniziare esponendosi al sole per bravi momenti per poi aumentare gradatamente i minuti, sempre evitando le ore centrali e più calde della giornata.

Dobbiamo preparare la pelle per l’estate proteggendoci nel modo giusto. Il sole non è solo nostro amico, bisogna utilizzare dei prodotti che abbiano la capacità di schermare i raggi UVB ma anche i raggi UVA. Questi ultimi ci colpiscono tutto l’anno e pochi prodotti hanno la possibilità di proteggerci da entrambi. I prodotti solari Soniando sono tra questi pochi.

La crema visto SPF 50+ andrebbe infatti utilizzata sia d’estate che d’inverno.

Esistono creme solari eco bio?

Certo, sono prodotti amici della nostra salute e dell’ambiente, che non contengono sostanze dannose come petrolati, siliconi, profumi sintetici , PEG ecc

Qual è la differenza delle creme solari da supermercato e una naturale?

Le creme da supermercato hanno spesso prezzi vantaggiosi e questo è possibile anche grazie al fatto che molte contengono prodotti derivati da lavorazioni primarie come la lavorazione del petrolio da cui derivano ad esempio i petrolati: materie prime poco costose, perché sono scarti di lavorazione.

Diventano molto competitivi sul mercato, le aziende cosmetiche investono sul marketing più che sulla qualità e così se siamo poco informati possiamo credere alla pubblicità ingannevole e comprare un prodotto sbagliato. Allo stesso modo ci sono prodotti che si vendono come naturali ma non lo sono. L’unico modo per difendersi è saper leggere l’INCI dei prodotti.

Cosa non deve esserci nella mia crema solare?

Tutti gli ingredienti dannosi che abbiamo elencato prima: principalmente petrolati , siliconi, PEG.

Cos’è l’SPF?

E’ il Sun Protection Factor, indica la valutazione di efficacia di un prodotto solare.

Come faccio a sapere quello più adatto a me:

Bisogna scegliere il fattore di protezione giusto in base al proprio fototipo: più si ha la pelle chiara, più alta deve essere la protezione, vi abbronzerete mantenendo una pelle sana e in salute.

Per quanto riguarda il viso io consiglio sempre per tutti i tipi di pelle la SPF 50+, il sole induce la formazione dei radicali liberi, la pelle si disidrata, di conseguenza di favorisce l’insorgenza delle rughe e molto facilmente si formano macchie scure permanenti. Ci si abbronza lo stesso ma con la giusta protezione.

Routine giusta:

Applicare la protezione solare prima di uscire di casa su tutto il corpo e il viso. Ripetere durante la giornata dopo qualche bagno o doccia. Dopo l’esposizione al sole, è molto importante utilizzare un buon prodotto che idrati bene la pelle.

Fra i tuoi prodotti, caratteristiche e differenze:

I solari Soniando sono tra i pochi testati per proteggere sia dai raggi UVB ma anche dai raggi UVA, contengono cellule staminali vegetali da uva rossa per contrastare i radicali liberi che si formano con l’esposizione solare e acido ialuronico a basso peso molecolare per cercare di combattere / ripristinare la perdita di acqua :

– Crema Corpo SPF 50+: Perfetto per i bimbi, i quali hanno una pelle più sottile e delicata di quella degli adulti, dunque per loro è necessaria una protezione massima. Ottimo per tutta la famiglia e tutti i tipi di pelle, anche la più sensibile, persiste bene all’acqua ed è uno schermo totale (è infatti in realtà un SPF 68).

– Crema viso SPF 50+: per le donne e le mamme, che sono più soggette alla formazione di macchie causate dal sole, da utilizzare sia d’estate che in inverno, ha una buona stendibilita’ ed è al contempo idratante no age.

– Crema Corpo SPF 30: la giusta protezione dopo i primi giorni di mare.

– Crema Corpo SPF 6: per chi ha la pelle scura o una buona tintarella!

Abbronzatura che dura più a lungo, qual è il segreto?

Per mantenere l’abbronzatura il più a lungo possibile, bisogna bere tanta acqua e utilizzare un buon idratante doposole. Vi consiglio il burro montato Soniando da mettere sulla pelle bagnata sotto alla doccia, la vostra pelle sarà morbidissima a lungo. Ve ne innamorerete!