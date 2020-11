Se c’è una cosa che abbiamo imparato da questo 2020 quella è che le risorse di cui godiamo non sono infinite e che basta un virus a mettere in ginocchio l’intero sistema globale. Questo evento ci ha fatto sentire molto più piccoli di quanto credessimo e ha anche ridimensionato il nostro rapporto con le risorse terrestri. Non tutti hanno ragionato sulla necessità di modificare i nostri consumi e l’impatto inquinante che produciamo nel mondo ma una buona parte di persone ha compreso questa imminente necessità. Dopotutto per fare la differenza su questo Pianeta bastano le piccole cose, ovvero minime scelte quotidiane capaci di influenzare l’intero mercato. È per questo che oggi vorremmo declinare le scelte d’acquisto sostenibili ai regali natalizi, insegnando come è possibile acquistare e consumare dei beni senza causare danni al Pianeta.

Sostenibilità e regali natalizi: ecco cosa li accomuna

La sostenibilità è un concetto nobile e importantissimo che tutti dovrebbero conoscere ma che non deve essere confuso con quello dell’ecologia. Si tratta dell’insieme di attività che consentono alle generazioni future di sopravvivere nel momento in cui attingiamo dalle risorse terrestri. In poche parole la pesca, l’agricoltura e qualsiasi altro aspetto della produzione globale è sostenibile quando presta attenzione alla quantità di risorse che impiega e a quale impatto crea avviando la produzione. Le scelte sostenibili sono quelle che consentono alle specie animali e vegetali, nonché all’essere umano, di poter sopravvivere in futuro garantendo a loro volta la medesima sorte a chi verrà dopo di loro. Ma cosa c’entra tutto questo con i regali natalizi? Semplicemente vogliamo consigliarti come fare scelte più sostenibili senza rinunciare a qualità e gusto.

Scegli il cibo di qualità

Uno dei regali su cui volgere la tua attenzione riguarda il cibo tipico prodotto da aziende agricole, pasticcerie locali e realtà simili. Per esempio se dai uno sguardo al Panettone Morandin Online ti renderai subito conto di come questo sia prodotto con eccellenze italiane e ingredienti provenienti da produzioni locali controllate. Ciò che forse non sapevi è che per le pasticcerie tipiche le materie prime sono così fresche che i tempi di conservazione dei prodotti sono molto ridotti rispetto a quelli industriali. Difatti non contengono additivi e conservati e, quindi, sono preparati genuini e sicuri per la nostra salute. Per produrre alimenti in questo modo, ovvero secondo la tradizione artigianale, queste realtà usano metodi lenti e non inquinanti che, di conseguenza, assicurano una quantità di produzione minore. Ebbene questo significa che una pasticceria artigianale può produrre senza impattare sull’ambiente e senza cedere alle tecniche dell’industria intensiva. Quindi queste realtà non forzano i processi di lavorazione e non velocizzano artificialmente le lievitazioni.

Un messaggio importante da diffondere

Per la scelta dei tuoi regali natalizi, quindi, ti suggeriamo di optare per prodotti semplici e di dare importanza alla realtà che la produce. Mai come oggi abbiamo bisogno di premiare le produzioni a filiera corta e le aziende rispettose dell’ambiente. Scegliendo queste aziende aiuterai il mercato artigianale a resistere agli stravolgimenti economici e sociali che stiamo vivendo e farai una scelta d’acquisto sana, consapevole e sicura. Quindi per questo Natale prenditi il tempo di osservare il mercato e di fare la scelta giusta attraverso consumi che premino le realtà meritevoli, attente alla salute dei consumatori e a quella del Pianeta. Oltre a fare un regalo davvero gradito avrai l’occasione di sensibilizzare amici, parenti e persone care diffondendo un messaggio giusto ed estremamente necessario. Dopotutto è arrivato il momento di passare all’azione attraverso minimi cambiamenti che possono davvero fare la differenza per rendere questo mondo un posto migliore.