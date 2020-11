Il noleggio a lungo termine è una realtà ben consolidata in tutte le città italiane. Sempre più automobilisti scelgono questa formula per entrare in possesso di una vettura e negli ultimi anni si sta facendo largo il noleggio a lungo termine delle auto elettriche.

Come confermano gli esperti, infatti, che il noleggio a lungo termine a Torino o in qualsiasi altra città sarebbe un’ottima soluzione se si decidesse di optare per una vettura elettrica, soprattutto per una questione ambientale. Il primo vantaggio riguarda ovviamente i costi di acquisto, che sono ancora molto esosi e che possono essere spalmati secondo le proprie esigenze attraverso un più comodo canone mensile. Inoltre, i tanto temuti interventi di manutenzione che sono senza dubbio più frequenti e rilevanti rispetto alle auto tradizionali in ragione di una tecnologia non ancora al top, vengono completamente azzerati sia per interventi ordinari che straordinari in quanto coperti dal contratto di noleggio come del resto anche la polizza assicurativa imposta per legge (premio annuo per l’RC Auto).

La questione ambientale

In Italia la diffusione delle auto elettriche è ancora in divenire. Secondo gli ultimi dati nel 2019 sono 67 mila veicoli elettrici ed ibridi immatricolati pari al 3,5% del totale. Sono diversi i motivi di questo ritardo rispetto al resto d’Europa tra cui una scarsa presenza sul territorio di colonnine di ricarica il che renderebbe, almeno nella visione degli automobilisti, meno comodo l’uso di veicoli elettrici. Qualcosa però sta cambiando, soprattutto per quanto riguarda la questione ambientale del noleggio di un’auto elettrica.

Grazie alle emissioni zero (o comunque minime), tali veicoli sono decisamente meno inquinanti rispetto alle auto termiche alimentate a benzina o a diesel. I veicoli elettrici possono davvero aiutare a mantenere pulito il nostro mondo. In generale, questi producono meno emissioni che contribuiscono al cambiamento climatico e allo smog rispetto ai veicoli tradizionali.

Le auto elettriche, infatti, producono meno emissioni rispetto alle auto termiche perché la maggior parte delle emissioni necessarie per generare elettricità sono più basse rispetto a quelle generate dalla combustione di benzina o diesel. Tale sensibilità e consapevolezza nei confronti dell’ambiente inizia a estendersi sempre più, per fortuna anche presso le aziende che si occupano di delivery, grazie all’adozione di veicoli commerciali elettrici (eLCV) che, tra gli altri fattori positivi, hanno il vantaggio di poter entrare senza subire sanzioni nelle zone a traffico limitato e di sostare gratuitamente nei parcheggi a strisce blu.

Inoltre le auto elettriche presentano meno problemi in quanto hanno meno parti meccaniche rispetto a un’auto tradizionale, il che si traduce in una minore necessità di manutenzione. E componenti come le pastiglie dei freni, ad esempio, tendono a durare più a lungo sui veicoli elettrici, perché si tende a sfruttare gli effetti della frenata rigenerativa, il che porta a un ulteriore risparmio di tempo e costi. Le società di noleggio a lungo termine, poi, generalmente comprendono all’interno del contratto e nel canone mensile anche i servizi di manutenzione, come anche l’assicurazione e il soccorso stradale.