Il tema della sostenibilità è attualissimo e condiziona le nostre scelte quotidiane. Naturalmente, questo include anche l’hobby preferito di molti italiani: viaggiare. Avere un comportamento rispettoso nei confronti dell’ambiente è, infatti, importante tutto l’anno. In estate, però, c’è la tendenza a cambiare le nostre abitudini con l’arrivo delle vacanze, ma è possibile comunque godersi la bella stagione, tenendo dei comportamenti ecosostenibili.

Il turismo in Italia: tra ecosostenibilità e protezione dell’ambiente

Dopo aver trascorso due anni di restrizioni a causa della pandemia causata dal Covid, per gli italiani questa è l’estate perfetta per poter rifare le valigie e ripartire alla scoperta di spiagge, montagne e borghi mai visitati prima.

L’interesse per il turismo sostenibile è difatti aumentato in modo significativo durante la pandemia ed è persino quasi raddoppiato. Gli interessi degli italiani sono cambiati e si sono evoluti. Le destinazioni di viaggio più popolari sono, ancora una volta, le spiagge del sud Italia e della Toscana. Si afferma però anche la tendenza a visitare mete dell’entroterra e tutti quei borghi prima raramente visitati.

La cosa da segnalare è, però, il fatto che in Italia sono sempre di più i turisti che cercano di dedicarsi ad un turismo ecosostenibile, grazie alla presenza, sempre più costante sul territorio, di gestori che, agendo in modo etico, garantiscono la qualità delle attività turistiche, generando però un impatto minimo sull’ambiente, rispettando l’ecosistema e le culture locali.

L’obiettivo è quello di proteggere e valorizzare tutti quei territori che offrono tanto al turista, in termini di bellezza naturale e di patrimonio culturale, affinché queste caratteristiche possano durare nel tempo, in modo tale che le generazioni future potranno continuare a godere di queste bellezze, nello stesso modo in cui lo possiamo fare noi nel presente.

Questo tipo di turismo è tradizionalmente più rispettoso dell’ambiente per natura, poiché il suo scopo è cercare la tranquillità e godere dei paesaggi naturali (e cittadini) senza recare danno alcuno.

Viaggiare in modo ecosostenibile e inclusivo

Per un viaggio rispettoso della natura e delle peculiarità del luogo è importante scegliere il mezzo di trasporto più sostenibile, dando priorità, ove possibile, a quei mezzi di trasporto da condividere con più persone.

C’è infatti una crescente consapevolezza tra i turisti di una mobilità rispettosa dell’ambiente, che permette di visitare i luoghi che si desiderano, a prezzi economici, in modo green e completamente inclusivo.

Un esempio sono gli autobus come quelli di Itabus, che, grazie alla loro flessibilità, rispondono ai bisogni dei viaggiatori moderni, garantendo una mobilità sostenibile e inclusiva per tutti i cittadini (perché sono alla portata di tutti sia economicamente, sia strutturalmente) sia nelle aree rurali, che urbane.

Questi autobus sono spesso a lunga percorrenza e sono considerati il mezzo di trasporto più ecologico in assoluto. Oggi in questi autobus si viaggia con molto più comfort, con più libertà di movimento, con diversi servizi di qualità inclusi. Si può scegliere se sedersi in area tavolino o in area panoramica (al piano superiore).

E i prezzi? Imbattibili! Grazie a una rete di collegamenti ben sviluppata, è possibile raggiungere i piccoli borghi e le grandi città, senza spendere troppo. Per cui, grazie ad autobus come Itabus è possibile Viaggiare in autobus low cost in estate rispettando tutti i principi dell’ecosostenibilità e del turismo rispettoso dell’ecosistema. Grazie anche alla promozione dei carnet i tuoi momenti di relax per viaggiare aumentato perché hai la possibilità di poter fare 10 viaggi al mese su oltre 200 tratte al modico prezzo di 19.90€; è valido su entrambe le direzioni ed è possibile scegliere anche il giorno e l’ora. Dovrebbe tornare disponibile a settembre.

Una buona soluzione sonogli autobus notturni per i viaggi a lunga distanza. Si sale sull’autobus di notte, ci si mette comodi, si dorme qualche ora e ci si sveglia riposati già nella destinazione scelta, risparmiando anche una notte in hotel.

Inoltre, Itabus sta puntando a inserirsi all’interno dei servizi intermodali, che consentono ai clienti di raggiungere stazioni, porti e aeroporti, attraverso combinazioni più semplici di mezzi di trasporto diverso, rendendo il viaggio più ecologico e più economico.