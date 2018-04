Il 18, 19, 20 Maggio torna il Festival del Verde e del Paesaggio, la Green Expo più importante d’Italia nell’affascinante cornice del Parco Pensile dell’Auditorium Parco della Musica.

Un appuntamento che si rinnova per gli appassionati, che s’incontrano al Festival per assicurarsi piante rare e insolite, design e soluzioni estetiche all’avanguardia, per seguire corsi gratuiti di giardinaggio, chiedere consigli e consulenze.

All’interno della manifestazione anche arte, moda, teatro, presentazioni, interviste con personalità del mondo scientifico e culturale, e un’ampia area di giochi e laboratori dedicati ai più piccoli. Il Festival dei bambini (che non pagano il biglietto d’ingresso) quest’anno presenta moltissime attività sui temi della botanica e dell’eco sostenibilità, per imparare, divertendosi, a rispettare i tempi della natura e le sue stagioni. I laboratori sono realizzati dall’Orto Botanico dell’Università di Tor Vergata, Associazione Culturale G. Eco, Associazione Culturale Charles Darwin, Associazione Inspire Ecoparticipation, Ecologistica, Associazione Progetto GRAF.