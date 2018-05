Domenica 20 maggio tour gratuito alla Villa Romana di Caius Olius Ampliatus a Ponticelli

Domenica 20 maggio per “Maggio in Villa 2018” Econote.it in collaborazione con il Napoli Est Rotary Club propone il tour dell’antica Villa Romana di Caius Olius Ampliatus a Ponticelli.

Il tour è gratuito a prenotazione obbligatoria all’indirizzo [email protected] entro il 18 maggio, lasciando nome e numero di telefono. I posti a disposizione sono limitati.

Econote, Associazione Culturale che promuove il turismo sostenibile, si occupa dei tour al sito rustico in collaborazione con il Rotary Community Corp Napoli Est, ente convenzionato con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.

Evento fino ad esaurimento posti, massimo 30 partecipanti, a prenotazione obbligatoria e partecipazione gratuita. Prenotazioni e informazioni a [email protected] Luogo d'incontro Google Maps Villa di Caius Olius Ampliatus Via Decio Mure (angolo Via della Villa Romana) Nei pressi: Tribunale del Giudice di Pace di Barra; Ospedale del Mare di Ponticelli, Napoli.

Ore 9.30 incontro partecipanti, il tour inizierà alle 10.00 per terminare alle 12.00.

La Villa Romana di Caius Olius Ampliatus è un’antica villa rustica che fu portata alla luce durante gli scavi archeologici effettuati fra il 1986 ed il 1987 e quelli successivi del 2007. La villa è un valido esempio di villa rustica e si estende in uno spazio di circa 2000 metri quadri. Suggestivo è stato il ritrovamento di uno degli abitanti della villa, arso vivo dall’eruzione del Vesuvio, che aveva cercato riparo nei locali del torchio vinario. Tra gli oggetti appartenuti all’uomo, c’è l’anello recante il sigillo dell’ultimo proprietario della dimora: Caius Olius Ampliatus.

