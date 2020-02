Ogni mese le famiglie italiane sono costrette a confrontarsi con diverse voci di costo, e le più impegnative in casa riguardano senza dubbio i consumi di energia. Le nostre bollette sono spesso molto alte, con gli aumenti che si verificano non solo a causa dei possibili rincari del costo delle materie prime, ma anche per via di alcuni elettrodomestici in particolare. In fondo, se li chiamano “energivori” un motivo ci sarà: dispositivi come la lavatrice e il frigorifero, infatti, possono portare a moltissimi sprechi energetici, se non vengono usati e scelti correttamente. Vediamo quindi qualche consiglio utile per risparmiare su queste spese.

Elettrodomestici, fra consumi e trucchi per risparmiare

Prima di tutto, per risparmiare c’è un consiglio preliminare che va sempre tenuto a mente, e si tratta del seguente: meglio valutare altre tariffe, scegliendo quindi un fornitore di energia più economico, o comunque più adatto alle proprie esigenze. Per fortuna sul web si trovano molte offerte per la luce di casa, messe a disposizione da player come Acea, ad esempio. Bisogna soltanto scegliere quella più adeguata al proprio fabbisogno energetico, in modo tale da risparmiare sui costi. Detto ciò, quali sono gli altri suggerimenti più preziosi?