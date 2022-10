Fare un uso costante di prodotti cosmetici naturali, e soprattutto bio, non solo aiuta l’ambiente, ma è soprattutto ideale per prendersi cura della pelle.

La skincare naturale può contare sulla presenza di cosmetici solidi biologici, di oli essenziali, e soprattutto di soluzioni realizzate con ingredienti naturali al 100%.

Fra i leader della cosmesi avanza l’impegno verso la biodiversità, grazie a una produzione rispettosa delle materie prime, e alla creazione di linee realizzate con prodotti del tutto naturali. Linee come quelle che ci propone sul sito ufficiale Lancome.

La maison francese nel cuore delle terre di Grasse ha individuato il “Domaine de la Rose”, un terreno della superficie di 4 ettari dove ha sviluppato la coltivazione biologica di rose e piante, da utilizzare per realizzare profumi e cosmetici. Un esempio lungimirante di quanto risulti importante per l’ambiente, e la cura della pelle, puntare sulla biodiversità, attraverso una produzione rispettosa delle materie prime.

Cosmesi naturale e bio

Accomunate dalla tematica green, la cosmesi naturale e quella bio appartengono però a due categorie diverse.

I cosmetici naturali, di fatto, sono quelli realizzati grazie all’uso d’ingredienti che provengono da estratti vegetali. Anche i cosmetici bio poggiano sull’utilizzo di sostanze vegetali, ma provenienti dall’agricoltura biologica, che utilizza metodi di coltivazione ed estrazione non inquinanti, e fa un ampio uso di fonti rinnovabili.

A differenziare le due tipologie di cosmesi è quindi la lavorazione delle materie prime.

Un cosmetico bio inoltre viene venduto rigorosamente in confezioni biodegradabili, oppure realizzate con materiali riciclati.

Cosmesi naturale alleata della pelle

Poter regalare i benefici della natura alla nostra pelle è di fondamentale importanza.

Come per l’alimentazione, che considera l’idea di portare in tavola alimenti di qualità, di cui è importante conoscere la provenienza e l’intera filiera, anche nel settore della cosmesi a muovere verso l’uso di prodotti assolutamente naturali è il desiderio di prendersi cura della pelle, grazie all’utilizzo di cosmetici realizzati con sostanze naturali, di cui sono note sia la provenienza che i metodi di coltivazione.

La nostra pelle merita tutte le attenzioni in funzione del ruolo che svolge quale barriera protettiva e filtro. È per questo motivo che, le sostanze che entrano in contatto con la pelle, devono essere controllate con rigore. L’intento è quello di evitare assolutamente fenomeni quali le allergie e le irritazioni, così come vere e proprie intossicazioni.

I prodotti cosmetici, che compongono la nostra skincare quotidiana, troppo spesso hanno un’origine chimica, e contengono oli minerali, parabeni, silicone, conservanti sintetici, coloranti, sostanze di origine animale e addirittura metalli, che possono anche attaccare la pelle, intossicandola giorno dopo giorno.

Rosa canina, olio d’argan, ribes, olio di jojoba, melograno, calendula, solo per citare i più usati, possono diventare preziosi alleati della nostra pelle se si sceglie di utilizzare prodotti cosmetici che li contengono.

I prodotti naturali adeguati per ogni tipologia di pelle

I cosmetici realizzati con ingredienti naturali difficilmente generano intolleranze e allergie, e si adattano praticamente a ogni tipo di pelle. A dimostrare l’elevato livello qualitativo dei prodotti naturali è proprio il grado di tollerabilità.