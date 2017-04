Elettrodomestici: come ridurre il consumo energetico a casa

Tecnologia al servizio del risparmio di risorse energetiche? Un passo che un numero sempre maggiore di produttori di elettrodomestici ha scelto di compiere, andando incontro non solo alle esigenze del pianeta, ma anche a quelle dei consumatori, sempre più attenti al risparmio in bolletta. Ed ecco che alcuni elettrodomestici – più di altri – possono consumare molte risorse e dunque essere utilizzati in modo migliore, se non addirittura sostituiti da quelli più all’avanguardia nell’abbattimento dei consumi.

Quali sono gli elettrodomestici che consumano più energia?

Quando si parla di elettrodomestici che consumano tantissima energia, le voci della lista si riducono essenzialmente a tre: il frigorifero, la lavatrice e la lavastoviglie. Parliamo di apparecchi fondamentali, ma anche potenzialmente molto costosi, se non imparerete ad utilizzarli correttamente e a preservarne i meccanismi. Ma come usarli al meglio?

Il frigorifero – In questo caso la regola è evitare di tenere lo sportello aperto per troppo tempo, considerando che lo sforzo del motore per ripristinare le corrette temperature spreca tantissima energia. Inoltre, è sempre il caso di sbrinarlo per evitare che il ghiaccio possa danneggiarne i componenti.

La lavatrice – Utilizzare in modo corretto la lavatrice significa innanzitutto sfruttare i lavaggi a pieno carico ed evitare di utilizzare temperature dell’acqua eccessivamente alte. Inoltre, è sempre il caso di manutenerla tenendo pulito il cestello e gli spazi per il detersivo.

La lavastoviglie – Per ottimizzare i consumi della lavastoviglie vale lo stesso consiglio del carico fatto per la lavatrice. Inoltre, è sempre saggio mantenere pulito il filtro, rimuovendo il calcare.

Elettrodomestici tecnologici: i brand al passo coi tempi

Oggi, fortunatamente, le maggiori aziende produttrici di elettrodomestici vengono incontro alle nostre esigenze di risparmio e di comodità, con prodotti sempre più all’avanguardia da un punto di vista tecnologico. Questo è ad esempio il caso della tecnologia TurboWash delle lavatrici 5 kg di LG: un elettrodomestico ideale per le famiglie di 2-4 persone, che consente di risparmiare elettricità lavando i panni a 30 gradi, ma con la medesima efficacia di un lavaggio a 90. Senza poi contare l’importanza dell’etichetta energetica, che sottolinea le capacità di risparmio della lavatrice. Infine, anche scegliere le giuste capacità di carico significa mettersi in condizioni di soddisfare le esigenze della propria famiglia.

Per quanto concerne i frigoriferi, invece, occorre sottolineare la novità delle tecnologie magnetiche, che consentono di riscaldare il materiale ma ad un costo energetico decisamente inferiore: al punto da risparmiare addirittura il 50% dei consumi rispetto ad un comune frigo. Infine, il capitolo lavastoviglie: da questo punto di vista grande merito agli elettrodomestici con tecnologia di lavaggio eco ed etichetta “energy label”, che consentono di ottimizzare il consumo di acqua e di elettricità, ma senza per questo presentare alcun compromesso per quanto concerne la qualità del risultato finale.