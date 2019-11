Orto e lotta biologica: ecco gli insetti utili

Il mondo in cui ci troviamo non ci permette di solito di sfruttare a pieno le sue capacità naturali e quelle dei suoi esseri viventi. In tal senso dobbiamo ricordare che tutti gli insetti sono fondamentali nell’equilibrio degli ecosistemi e che ognuno ha un compito preciso. Chiunque coltivi un orto prende in considerazione gli insetti per proteggere la crescita delle piante. Essi sono le coccinelle e i nematodi.

Cos’è la lotta biologica?

La lotta biologica è un’attività che viene svolta nell’ambito della coltivazione in orto, in vaso in piantagioni molto più grandi da molto tempo. Per quel che riguarda questo meccanismo gli agricoltori si avvalgono di insetti che vengono considerati innocui per le piante e per ciò che coltivano. Essi fungono quindi da insetticida naturale nei confronti di tutti quegli insetti che danneggiano le piante come per esempio gli afidi o la mosca bianca.

Un alleato e un esempio di questi insetti difensori della pianta è la coccinella. La lotta biologica si può dire che fa riferimento al circolo naturale di tutto ciò che riguarda l’agricoltura e la difesa delle coltivazioni in modo naturale e prettamente ecologico. Questo spinge i coltivatori, anche piccoli, a non usare insetticidi o particolari espedienti chimici per eliminare gli indesiderati insetti dalle piante ma si tratta di una cosa del tutto biologica. Il ciclo vitale di qualsiasi essere vivente presente in natura infatti è strettamente pensato per dei compiti specifici e gli agricoltori ne sono pienamente a conoscenza.

Questi insetti utili si possono acquistare anche online, ad esempio su Gogoverde.it, un sito specializzato nella lotta biologica.

Quali sono gli insetti utili per l’orto?

L’eco sostenibilità è una pratica molto sentita negli ultimi anni e la crescita biologica dell’orto a livello casalingo è molto presa in considerazione dai produttori agricoli e dalle persone amanti delle piccole coltivazioni come gli orti. Questo processo che si sta sviluppando di recente permette di sfruttare la natura nel pieno delle sue capacità senza inquinar l’ambiente e senza creare disequilibri a livello naturale, lasciando ad ogni insetto il suo compito e il tempo necessario per svolgerlo in piena autonomia.

Per questo motivo per combattere l’inquinamento dei pesticidi e ridurlo si sfruttano le coccinelle: esse rientrano nella specie degli insetti e in qualche modo proteggono la pianta in questione. Gli insetti necessari per far crescere l’orto in modo lineare sono in particolare le coccinelle rosse. Questo proprio perché sono un tipo di insetto con funzioni specifiche per la coltivazione delle piante. Esse infatti non sono pericolose e non attaccano la pianta o la radice in alcun modo. La presenza di questo tipo di coccinella sulla pianta che si sta coltivando è di buon auspicio per la sua crescita. Esse sono cannibali: mangiano gli insetti nocivi per le piante. Proprio per questo quindi sono usate per la lotta biologica.

Oltre alle coccinelle abbiamo poi le api. Anche se in via d’estinzione e in pericolo di riduzione perenne esse svolgono da sempre un compito arduo. Sono tra gli insetti più belli e maestosi del pianeta e si occupano di impollinare i vari fiori. Il polline o i semini che esse possono prendere sono di aiuto per quel che riguarda la crescita dell’orto, ma non fungono propriamente da difesa per esso.

In relazione alla difesa delle piante da coltivare abbiamo i Nematodi. Si tratta di vermi, cannibali come le coccinelle, che mangiano tutti gli insetti nocivi per le piante. Essi si possono trovare al di sopra di esse oppure nei ristagni d’acqua. Trovare questi vermicelli nei pressi delle piante è un buon segno per la loro crescita. Sono importanti per evitare infestazioni di formiche e di altri parassiti.

La crisopa è un altro insetto utile e proteggono inoltre le piante dai temuti ragnetti rossi che sono particolarmente fastidiosi per le piante.

Come attirare questi insetti in modo naturale

Le coccinelle sono insetti difficili da veder crescere. Questo perché si tratta di cannibali che tendono cibarsi gli uni degli altri. Ma non solo. Le coccinelle mangiano anche le loro uova e per questo le loro nascite sono diminuite negli ultimi tempi.

Ci sono delle piante che se piantate nei pressi del vostro orto vi faranno attirare molte coccinelle. Esse sono il prezzemolo e il gelsomino. Profumati e belli da vedere sono ottimi alleati in questo senso. Questo è un modo piuttosto naturale e ecologico per garantire la loro presenza. Vi sono poi tutta una serie di piante aromatiche che sono da tenere in considerazione oltre a verdure come il cavolfiore e la salvia.

Attirarle significa poi andare a ricreare un orto pieno di profumi gradevoli per questi insetti e per farli arrivare in modo spontaneo. Si possono inserire quindi tutta una serie di piante e alberi bassi dai profumi notevoli. Ci sono inoltre dei prodotti appositi per attirare i nematodi che vengono posti nel terreno per irrigazione e che difendono dai parassiti colture di fragole o insalata.

L’uso della crisopa elimina l’uso di prodotti chimici. All’occorrenza si può inserire la larva di questi insetti proprio sulle piante.