Cosa è la carta FSC?

Avete mai visto, nelle prime pagine di un libro o nelle ultime, dove è indicato dove il libro è stato stampato, la dicitura carta FSC, e magari il logo con l’alberello?

Se vi siete mai chiesti cosa sia quella sigla e quel logo, siete arrivati nel posto giusto.

L’FSC (Forest Stewardship Council) è una ONG internazionale, indipendente e senza scopo di lucro, che lavora per certificare la bontà e il rispetto di determinati standard nella gestione delle foreste. Per questo motivo include tra i suoi membri gruppi ambientalisti e sociali, comunità indigene, industrie che lavorano e commerciano il legno, scienziati per migliorare la gestione delle foreste in tutto il mondo.

Questo marchio garantisce la qualità del prodotto, la provenienza della carta. Si tratta di una certificazione “di parte terza”, ovvero l’organizzazione definisce gli standard, e una serie di enti di certificazioni accreditati rilasciano il certificato, per garantire trasparenza e credibilità. La dicitura FSC assicura quindi che il legno usato per produrre questa carta proviene da foreste gestite responsabilmente, che rispettano determinati standard ambientali. Sia ben chiaro, non si tratta di carta riciclata, ma di una carta che però viene realizzata rispettando l’ambiente.

Le foreste vengono valutate proprio in base a questi principi, ricevendo numerosi controlli. In pratica la certificazione FSC è l’unico metodo che ci garantisce in modo trasparente e imparziale l’origine del legno o della carta. Ed è possibile trovare utili informazioni e approfondimenti sul tema sul sito ufficiale italiano.

Ad esempio, è possibile sapere che esistono due tipi di certificazione FSC:

Gestione forestale, per proprietari e gestori forestali

Catena di custodia, per imprese di trasformazione e/o commercio di prodotti forestali.

Controllare che la carta e i libri che acquistiamo abbia il logo, l’alberello FSC, ci assicura che le foreste da cui arriva sono a norma.

Qual è il quadro di riferimento? FSC ha adattato il proprio sistema ai requisiti del regolamento EUTR, e a tale proposito la sezione sul sito di FSC può aiutare.

Infine, tra le cose sempre importanti da sapere, esistono varie tipologie di etichette FSC:

FSC 100%: il prodotto contiene il 100% di legno certificato FSC.

FSC MISTO: il prodotto può contenere legno certificato FSC e/o legno riciclato post-consumo e/o legno controllato.

FSC RICICLATO: il prodotto contiene 100% di legno riciclato, di cui almeno l’85% post-consumo.

Tutto chiaro? Ora potete tornare pure a leggere i vostri libri, ma con una consapevolezza in più sul loro impatto ambientale.