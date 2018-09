Dove si buttano le siringhe e gli aghi per le insuline?

Parliamo oggi di come differenziare un rifiuto particolare davvero, nel senso che non è un rifiuto comune, ma è prodotto soltanto da alcune tipologie di persone/famiglie. Ci avete chiesto infatti spesso, anche tramite messaggio privato sulla pagina facebook di Econote, dove si differenziano e si buttano gli aghi e le siringhe che si usano per le insuline.

Ci sembra dunque ovvi rispondere in modo completo per tutte quelle famiglie che usano questi strumenti. Dunque questi rifiuti vanno messi nel gruppo dei rifiuti non riciclabili, ma la raccomandazione principale è quella di proteggere l’ago usato con l’apposito cappuccio. Altra raccomandazione è quella di non buttarle assolutamente nella plastica, sia perché si tratta di rifiuti non riciclabili, ma soprattutto perché risultano pericolosi per gli operatori che si occupano della raccolta di questo materiale. Altra raccomandazione, non portarle in farmacia nel contenitore dedicato ai farmaci scaduti.

Meglio ancora sarebbe quello di raccogliere un certo numero di siringe, proteggerle per non arrecare danno e andarle a portare all’isola ecologica.

Leggi anche: Sintesi sulla classificazione dei rifiuti

