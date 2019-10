Dove si buttano penne e pennarelli?

In molti, visitando il nostro sito, si ritrovano a cercare alcune informazioni di carattere quotidiano. Alla ricerca degli oggetti più comuni che ogni giorno ci ritroviamo a buttare, si interrogano sul modo migliore di fare la raccolta differenziata.

Questo è molto importante, perché solo dall’approfondimento e dalla conoscenza condivisa si possono ottenere miglioramenti nella nostra società.

Ci sono alcuni oggetti, anche piccoli, che quando si rompono e sono da buttare, non sappiamo mai di preciso dove vadano differenziati.

Come smaltire penne e pennarelli

Secco? Plastica? chissà…

In questo caso, parliamo di penne e pennarelli. Quando finiscono, non si sa mai dove buttare questi strumenti di scrittura.

Qualcuno potrebbe pensare, essendo fatti di plastica, che possano andare appunto differenziati con gli imballaggi di plastica. Invece no, penne e pennarelli, una volta utilizzati e al termine del loro ciclo di vita, vanno assolutamente tra i rifiuti indifferenziati.

Quindi come rifiuto comune, direttamente nel sacchetto dei rifiuti. Il consiglio ovviamente in generale è quello di usare le penne e i pennarelli fino al termine della loro carica, e solo in quel momento buttarli via.

