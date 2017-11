Warka water: un progetto italiano per recuperare acqua dall’aria

Tra i progetti internazionali volti al reperimento e ad una migliore gestione delle acque ce n’è uno che porta la firma di un architetto italiano.

Warka water inc. è una organizzazione no profit statunitense che ricerca soluzioni alle difficoltà vissute dalle piccole ed isolate comutità che vivono senza servizi minimi.

Il progetto Warka Tower

Il primo progetto nasce dall’esperienza accumulata in vari viaggi in Etiopia di un architetto italiano, Arturo Vittori. Molto spesso le piccole comunità non hanno accesso diretto all’acqua perchè lontana dal loro villagg io, in altri casi l’acqua è disponibile ma contaminata, queste difficoltà pesano non poco sulla qualità della vita degli abitanti.

Il sistema è incredibilmente efficiente, consiste in una torre che ricava acqua facendo condensare l’umidità contenuta nell’aria

La warka tower ha una struttura reticolare semplice ed economica da costruire per gli artigiani del posto, basata su materiali facili da reperire come il bambù e rivestita da un tessuto che fa da nucleo di condensazione (come i granelli di polvere nelle nubi intorno ai quali si formano le gocce di pioggia).

Da ogni torre si ricavano circa 100 litri d’acqua al giorno senza alcuna fatica da parte degli abitanti.

E’ alta meno di dieci metri e pesa circa ottanta chili così può essere spostata facilmente, la tenda ne fa un ottimo punto di aggregazione.

“Visitando piccole comunità isolate sull’altopiano della regione nord orientale dell’Etiopia, ho assistito a questa drammatica realtà: la mancanza di acqua potabile Gli abitanti del villaggio vivono in un bellissimo ambiente naturale ma spesso senza acqua corrente, elettricità, servizi igienici o docce Per contribuire a migliorare questa situazione drastica, ho trovato la nostra missione: trovare soluzioni per aiutare queste persone” Arturo Vittori



Altri progetti

Warka water prende il nome dagli Warka, alberi di fico maestosi sotto le cui fronde la comunità si riunisce per prendere decisioni.

Tutti i progetti della ONG quindi come la Warka House e il Warka Solar sono rivolti ad incentivare la coesione tra gli abitanti lasciandone intatte le radici culturali oltre che a migliorarne la qualità della vita.

Tutti i progetti e le attivita di Warka Water